SC Hessen will nicht aufsteigen

Dreieich - Paukenschlag in der Hessenliga: Der SC Hessen Dreieich, Tabellenführer der Hessenliga, hat mitgeteilt, in der kommenden Saison auf einen Start in der Regionalliga zu verzichten.

Mit neun Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten führt der SC Hessen Dreieich die Hessenliga an, der Verein ist der uneingeschränkte Favorit für den Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Umso überraschender kommt nun die Mitteilung des Vereins, auf den möglichen - oder gar wahrscheinlichen - Aufstieg in die Regionalliga zu verzichten. Die Dreieicher begründen diesen Schritt mit den hohen Kosten, die mit dem Start in der vierten Liga verbunden wären. Das Geld - der Verein schätzt eine knappe Million Euro - will der SC Hessen stattdessen in die Jugendarbeit und die Nachwuchs-Infrastruktur investieren. (nb)

