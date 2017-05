Mann zeigt Zivilcourage und wird verprügelt

Fulda - Ein Passant mit Zivilcourage ist von mehreren Männern in Fulda bewusstlos geschlagen worden.

Der 24-Jährige habe sich nach einem Discobesuch am Wochenende eingemischt, weil eine Frau von den Männern belästigt worden sei, berichtete die Polizei am Montag. Der hatte ihnen zugerufen, die Frau in Ruhe zu lassen. Sie konnte flüchten, die Männer attackierten aber den 24-Jährigen und schlugen ihm auf den Kopf. Der Mann kam ins Krankenhaus. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. (dpa)

