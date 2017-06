Schlag mit Barhocker: Mann schwer verletzt

Frankfurt - Stark alkoholisiert randaliert ein Mann in der Nacht zum Sonntag in einer Bar und kurz darauf auf der Straße. Plötzlich schlägt ihm ein anderer Unbekannter einen Barhocker auf den Hinterkopf und flieht.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Tourist aus Köln in der Moselstraße schwer verletzt. Der 40-Jährige war nach einem Barbesuch offensichtlich stark alkoholisiert und randalierte noch in der Bar und später auch auf der Straße, wo er ein geparktes Auto mit einem Metallhocker beschädigte. Wie die Polizei mitteilte schlug ihm danach ein unbekannter Täter mit einem Barhocker auf den Hinterkopf. Schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt wurde er mit einer Schädelfraktur ins Krankenhaus gebracht. Eine Beschreibung des Täter gibt es derzeit nicht. Die Ermittlungen dauern noch an. (lahe)

