Schlagerstar Helene Fischer gibt beim Auftritt in Frankfurt alles

Perfektion hat einen Namen: Helene Fischer hat in der Commerzbank-Arena ihre Fans mit einer makellosen Show glücklich gemacht. Erst im Januar ist die Schlagersängerin für fünf Konzerte in der Mainmetropole gewesen. Am Freitagabend war das Stadion laut Veranstalter ausverkauft.

Frankfurt - Ein schwitziger Schlagerabend: Gefühlte 30 Grad in der Frankfurter Commerzbank-Arena. Das Make-up hält – zumindest bei Helene Fischer. Zum vorletzten Konzert ihrer zweiten Stadion-Tournee gab die 33-Jährige am Freitagabend wieder alles. 45.000 Besucher kamen laut Veranstalter herbeigeströmt. Sie verursachten ein Verkehrschaos – einige parkten sogar auf der Autobahn, um ihren Star zu sehen. Von Lisa Berins

Irritation zum Anfang des Konzerts: Pinker Nebel zischt in das Stadion, Wolken ziehen über die Riesenleinwände. „Hört ihr mich? Seht ihr mich?“, haucht Helenes Stimme. Was nun? Ein Versteckspiel? Oder eine Hommage an The Whos „Tommy Can You Hear Me“? Das wäre tatsächlich sehr irritierend. Ein paar Stunden vor dem Konzert in der Commerzbank-Arena hatte Fischer einen Clip im Internet gepostet: In Dessous krabbelt sie auf Händen und Knien durchs Wasser, halbgeöffneter Mund, supersexy. Also mindestens so sexy wie klischeehaft. Das Video sollte Lust auf den Konzertabend machen, und es zieht sich wie ein roter Faden durch die mehr als zweistündige Schlager-Show: Hier und da funken die extrem schnell geschnittenen Clips ins Bühnengeschehen. Mal ist die zierliche 33-Jährige in Fetisch-Latex-Look zu sehen, mal in Großaufnahme im warmen Sonnenlicht inmitten eines Weizenfeldes, dann in Model-Pose oder als Ganzkörper-Schattenriss. So wie jetzt, zu Beginn des Konzerts. Die Helene aus Fleisch und Blut lässt noch auf sich warten.

„Seid ihr bereit?“, hallt ihre Stimme von irgendwoher und dann, einpeitschend: „Sag mal, spürst du das?“ Im Jubel wird die Blondine aus den Tiefen der Unterbühne heraufgefahren, begleitet von zündenden Konfettikanonen und silbernem Feuerwerk. Ein echter Knallerauftritt. Jeans-Hotpants, funkelndes Bustier – so schreitet die Schlagerkönigin energisch die Bühne auf- und ab. „Flieger“ vom 2017er-Album „Helene Fischer“ hallt ins Stadion, dann singt sie „Du“ – Tusch, Hüftschwung, Konfettikanone – „bist ein Phänomen“ – ein faszinierender Einklang von Technik und Mensch. Etwa 20 Tänzerinnen und Tänzer hüpfen um die Sängrin herum, exakt mischt sich Helene in die Choreografie ein und schreitet dann weiter. Makellos ist das alles, bis hin zur Stimme, die an diesem Abend weder versagt, noch einen schiefen Ton hervorbringt.

„Keiner ist fehlerfrei! Was ist denn schon dabei?“, singt die gebürtige Russin. Aus ihrer Kehle klingt das fast wie Ironie. Nur ein klitzekleiner Patzer unterläuft der Sängerin dann doch: „Wie wunderbar, mitten in euch zu stehen!“ ruft sie von einer Bühne in der Mitte des Stadions und korrigiert: „Also mitten unter euch!“ Immerhin: Es ist gut zu wissen, dass sich hinter der Hitmaschine tatsächlich ein Mensch verbirgt.

Helene Fischer ist Kunst, moderne Schlagerkunst. Das beweist sie in Frankfurt: Da mischt sich ein 90er-Jahre-Eurodance-Medley in die Takte – Helene tanzt im hautengen schwarzen Overall mit grafischem Muster und Dreiecksgürtel, eine Mischung zwischen Star-Trek-Anzug und Abba-Outfit. Zwischendurch wird sie von einem Pick-up, einer Art Helene-Mobil mit Ballon-Deko, durch die Halle gefahren, singend und winkend. Dann steht sie im blauschimmernden Fransenbadeanzug auf der Bühne und singt „Atemlos“, lässt sich in einem Meeresgrundpanorama auf einem Thron vor einer Jakobsmuschel nieder, während „Sowieso“ erklingt. Im Instrumentalteil folgen ein paar Hebefiguren – so ziemlich die einzige Akrobatik der Schlager-Queen an diesem Abend. Hier und da hat die Band einen kurzen Solo-Auftritt – wenn sich Fischer ein neues Outfit überwirft. Es erklingen lateinamerikanische Rhythmen, Helene erscheint in einer Art Bast-rock-Hommage, natürlich glitzernd. Und immer wieder: Konfetti, Feuer, Nebel, Farbexplosionen – professionell erzeugter Emotionsrausch ohne Tiefgang, aber den erwartet auch keiner.

Vielleicht ist es dennoch gerade dieses überwältigende Effektfeuerwerk, das einen Teil des Publikums erst mal auf den Stühlen hält: Es wirkt stellenweise etwas apathisch. Die große Party steigt dann aber natürlich noch: bei Hits wie „Atemlos“, „Herzbeben“ oder bei „Achterbahn“ in der Zugabe – und beim Eurodance-Medley. „Jeder hat sein Päckchen zu tragen“, ruft Helene gegen Ende des Konzerts ins Mikro. „Wir wollen euch entführen und für ein paar Stunden glücklich machen!“ Wenn’s weiter nichts ist: Das hat wohl geklappt.

Quelle: op-online.de