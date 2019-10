Frau auf Landstraße totgefahren - Autofahrer unter Schock

Eine Tote im Main-Kinzig-Kreis. Sie wurde auf einer Landstraße von einem Auto überfahren.

Update vom Montag, 21. Oktober 2019, 13:47 Uhr: Die Polizei gibt weitere Details zu dem tödlichen Unfall zwischen Steinau und Schlüchtern bekannt. Demnach wurde die 77-jährige Fußgängerin frontal von dem ebenfalls 79 Jahre alten Autofahrer erfasst. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Warum die Frau auf der Landstraße zu Fuß unterwegs war, ist weiterhin unklar.

Erstmeldung vom Montag, 21. Oktober 2019: Schlüchtern - Zu einem tödlichen Unfall ist es am Sonntag, 20.10.2019, zwischen Steinau an der Straße und Schlüchtern-Niederzell im Main-Kinzig-Kreis gekommen. Wie hessenschau.de berichtet, überquerte eine Rentnerin nach Einbruch der Dunkelheit gegen 18.50 Uhr die Landstraße L3329 zwischen den beiden Orten. Dabei wurde sie von einem 79 Jahre alten Autofahrer in seinem Toyota erfasst.

Zwischen Niederzell und Steinau an der Straße: Rentnerin stirbt

Noch an der Unfallstelle starb die 77-Jährige ihren schweren Verletzungen. Der Autofahrer stand nach dem Unfall unter Schock. Die Frau habe die Straße an einer Stelle überquert, an der normalerweise keine Fußgänger unterwegs sind, so der Hessische Rundfunk (hr) in Berufung auf die Polizei. Den genauen Unfallhergang soll nun ein Gutachter klären. Die Straße war nach dem tödlichen Unfall für rund zwei Stunden gesperrt.

