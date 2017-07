Begehrte Flatrate für Bus und Bahn

Frankfurt - Gut einen Monat nach Start des Vorverkaufs hat der Rhein-Main-Verkehrsverbund bereits rund 135 000 Schülertickets verkauft. Das entspreche den Erwartungen, sagte ein RMV-Sprecher über das Ticket, das für das neue Schuljahr erstmals angeboten wird.

„Wir gehen davon aus, dass der Verkauf in den nächsten Wochen nochmals zulegen wird“, erklärte der Sprecher. Denn der 1. August sei der erste Gültigkeitstag. Fahrgäste, die von Beginn an das Angebot nutzen wollten, würden im Juli das Schülerticket Hessen kaufen.

Bei den etwa 135.000 Karten handele es sich nur um die über das verbundweite Verkaufssystem des RMV verkauften Tickets. In Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt verkauften zudem die örtlichen Verkehrsgesellschaften als Partner des Rhein-Main-Verkehrsverbunds die begehrten Karten.

Bilder: In wenigen Schritten zum RMV-Handy-Ticket Zur Fotostrecke

Das Schülerticket kostet als Jahreskarte 365 Euro und löst die bisherigen Zeitkarten für Schüler und Auszubildende ab. Der wichtigste Unterschied: Das Ticket gilt in ganz Hessen – für einen Euro pro Tag können die Kinder und Jugendlichen also das ganze Land bereisen.

Um die Einnahmeverluste der Verkehrsverbünde durch die „Flatrate für Bus und Bahn“ auszugleichen, stellt das Land Hessen in der dreijährigen Pilotphase zur Einführung rund 20 Millionen Euro pro Schuljahr zur Verfügung. (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: dpa