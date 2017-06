Frankfurt - „Immer noch Mensch“ – nach drei Jahren macht Tim Bendzko wieder Station in Frankfurt. Und wird enthusiastisch gefeiert. Von Annalena Barnickel

„Das nächste Lied ist auf allgemeine Beziehungen zugeschnitten, beziehungsweise auf die ersten drei Wochen.“ Grinsend läuft der Sänger Tim Bendzko über die Bühne der Festhalle in Frankfurt: „Hier ein einfaches Beispiel. Wir haben unseren Tonmann, den Stefan. Und dann gibt es noch denjenigen, der für das Licht verantwortlich ist, Zottel. Jeder macht seinen Job gut, sie arbeiten am Anfang wunderbar zusammen. Aber was ist, wenn dann Zottel meint, dass er nicht immer alles alleine machen will und Hilfe von Stefan am Lichtpult möchte?“ Eine kurze Kunstpause. „Stefan macht das natürlich, Zottel zuliebe, aber was passiert? Der Vorhang öffnet sich, das Licht geht an – aber man hört mich nicht mehr singen.“ Die Menge lacht, jubelt während Bendzko den Titel des nächsten Stücks ankündigt. „Das Lied ,Beste Version’ erinnert daran, dass man sich in der Liebe zwar versuchen kann, zu optimieren, um dem anderen zu gefallen. Trotzdem: Das ist schon die beste Version von mir“, schallt die kräftige Stimme des 32-Jährigen durch die Halle.

Drei Jahre ist es her, seit Tim Bendzko das letzte Mal in Frankfurt zu Besuch war. Dieses Mal mit seinem neuen Album: „Immer noch Mensch“, das vorletzte Konzert auf seiner Tour. Der Singer und Songwriter ist gut drauf, macht den ein oder anderen Witz, leitet immer wieder gekonnt vom einen Lied aufs andere über. Aber auch ernste Themen spricht er an. „Das Lied ‚Immer noch Mensch‘ ist ein Appell an unsere Menschlichkeit, die leider immer mehr verloren geht“, erklärt er mit traurigem Timbre in der Stimme. Donnernder Applaus, die Ereignisse der vergangenen Wochen sitzen noch ziemlich tief.

Neben den vielen neuen Liedern, wie „Keine Maschine“ oder „Leichtsinn“, die uns mahnen, das Leben nicht allzu ernst zu nehmen und auch an uns selbst zu denken, performt der blondgelockte Sänger natürlich auch Ohrwürmer aus seinen vorherigen Alben. Da darf der Klassiker „Nur noch kurz die Welt retten“, der ihn 2011 schlagartig berühmt machte, nicht fehlen. Genauso wie „Wenn Worte meine Sprache wären“, bei denen das Publikum aus vollem Halse mitsingt. „Mir ist aufgefallen, dass das Folgende eigentlich perfekt auf Donald Trump zugeschnitten ist“, heißt es dann, die Menge ist verwirrt. Als er dann jedoch „Am seidenen Faden“ zum Besten gibt und immer wieder die Zeilen „Ich will keine Winter mehr“, singt, fällt der Groschen. Auch der Präsident der USA hasst anscheinend die Winter – und das so sehr, dass er aus dem internationalen Klimaabkommen ausgestiegen ist.

Die Stimmung ist ausgelassen, die Menge kocht, fordert lautstark immer neue Zugaben. Tim Bendzko gibt alles. Doch nach zwei Stunden ist alles vorbei, das Licht geht an. Aber seine letzten Zeilen klingen immer noch in den Köpfen nach: „Das ist der Grund warum ich Lieder sing, weil sie mich zur Ruhe bringen.“

Quelle: op-online.de