Schulbusfahrer saß alkoholisiert am Steuer

Eschwege - Nach einem anonymen Tipp wurde die Polizei in Eschwege auf einen Schulbusfahrer aufmerksam, der alkoholisiert hinter dem Steuer saß.

Als eine Polizeistreife den Mann am Dienstag anhielt und kontrollierte, bestätigte ein Alkoholtest die Vorwürfe, so ein Polizeisprecher. Bei dem 65-Jährigen wurde ein Alkoholwert von 0,7 Promille festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch etwa 25 Schüler im Alter zwischen sechs und 16 Jahren in dem Bus, hieß es. Bei dem Busfahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Die Schulkinder wurden von einem Ersatzfahrer nach Hause gebracht. (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa