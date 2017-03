Schultheater zum Mitklatschen

Frankfurt - Mehrzweckhallen-Charme und Schultheater-Gestus: In der Alten Oper stellt sich eine Singspiel-Produktion vor, die das legendäre Werk von „Boney M. “-Schöpfer Frank Farian feiern möchte. Das geht gehörig in die Hose. Von Peter H. Müller

Dumm vor allem, dass die „Daddy Cool“-Neuinszenierung so gar nichts mit jenem Musical-Feuerwerk gemein hat, das 2006 zu Recht gefeiert wurde.

Eigentlich ja eine gute Idee, die Produzent Frank Serr und sein „Showservice International“-Team da im schönen Rieschweiler-Mühlbach/Pfalz ausgeheckt hatten. Pünktlich zum 40. Jahrestag des titelgebenden Disco-Hits „Daddy Cool“ – grüßte 1976 zwölf Wochen von der Chartspitze – und als Geburtstagspräsent für Mastermind Farian (der feierte 2016 seinen Fünfundsiebzigsten) geht das Erfolgsstück noch einmal über die Rampe. Mit über 100 Terminen, quer durch Europa.

Was sollte schief laufen? Rund 20 unkaputtbare Club-Hits der 70er und 80er, von Kultbands wie Boney M., La Bouche, Eruption, No Mercy und Milli Vanilli; dazu karibisches Gute-Laune-Feeling, energiegeladene Tanzszenen, eine herzige Lovestory, ein Quantum Schlaghosen-Nostalgie – mit dieser Formel hatte schon das Original im Londoner West End reüssiert. Nur: Diese alte Produktion war eben auch von ganz anderem Kaliber.

Was Produzent Serr, Regisseur Hakan T. Aslan, Choreografin Annett Schädlich-Hendrix und Musical Director Pete Lee dagegen auf die Bühne gestellt haben, wirkt von der ersten Minute eher wie die abgespeckte Provinz-Version von „Daddy Cool“ – mit 17 statt 50 Ensemble-Mitgliedern, einem Bühnenbild, das gerade noch aus Showtreppe, LED-Wand sowie einer Handvoll fahrbarer Requisiten besteht – und einem eingedeutschten Libretto, das einem zuweilen die Haare zu Berge stehen lässt. Obendrein ist die munter mäandernde Geschichte, die sich von einem Song zum nächsten hangelt, eine „West Side Story light“, die wohl selbst bei der Schultheater-Aufführung nebenan durchfallen würde. Sie geht so: Sunny (Anthony Curtis Kirby), Sohn eines Jamaikaners und einer Britin, geht mit Mama Pearl (Jennifer Kohl) nach London – und wird hier zum Vorturner der „Sunshine Crew“, einer Tanzcombo, die gegen die verfeindete „Thunder Crew“ in einem zukunftsweisenden Wettbewerb antritt.

Kleiner Haken: Sunny hat sich in Rose (Nadine Kühne), Muse des „Thunder“-Chefs Benny (Michael Hinterhauser), verliebt. Und dann ist Roses Mutter „Ma Baker“ (Nina Barton), Besitzerin des „Rasputin“-Clubs, auch noch die Erz-Rivalin von Pearl – Stichwort „Daddy Cool“, den Philippe A. Blair als untoten Geist im weißen Knitteranzug durch die Szenerie wandeln lässt. Klingt fast nach angestaubtem Impro-Theater, und hat in etwa auch diesen Charme.

Nun könnte der Besucher natürlich auf verlässliche Mitklatsch-Songs wie „Mary’s Boy Child“, „Brown Girl In The Ring, „Rivers Of Babylon“ (Boney M.) oder Sweet Dreams (La Bouche) und „Blame It On The Rain (Milli Vanilli) hoffen – aber da fehlt dem in Schlussverkauf-Streetware gewandeten Ensemble schlicht das Können. Nein, diese Neuinszenierung ist nicht mehr als ein missratenes Plagiat, mit mediokeren Stimmen, einer platten 08/15-Story und einem bemühten Ensemble, das – trotz Schadensbegrenzung im zweiten Akt – nur selten über das Niveau einer Schultheater-Aufführung hinauskommt. Schade drum.

‘ „Daddy Cool“, am heutigen Samstag, 20 Uhr im Mannheimer Rosengarten

