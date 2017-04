Mit Schweiß, Blut und Tränen

Frankfurt - Die Frankfurter Musikmesse startet heute mit lauterem Gitarrensound als sonst: Neue Formate und Schwerpunkte sollen zusätzliche Besucher locken. Ein Rundgang über Europas größte Musikmesse. Von Lisa Berins

Die Klänge, die Ayano Entani aus dem gläsernen Flügel zaubert, gehen im Bohrmaschinenlärm unter. Hinter der Pianistin rollt das Garagentor krachend auf und zu – auf der Musikmesse ist kurz vor der Eröffnung jede Menge Betrieb. Entani lässt sich nicht beirren und führt vor, wie schön dieses neue Instrument klingt – obwohl es fast komplett aus Acrylglas besteht. Integrierte LED-Lichter leuchten zuerst in Blau, dann in Regenbogenfarben entlang der Korpuskante – ein bisschen wie David Hasselhoffs Auto K.I.T.T. in der 80er-Jahre-Serie „Knight Rider“, nur eben viel eleganter.

Auf der Musikmesse in Frankfurt werden ab heute bis Samstag die Neuheiten der Branche vorgestellt. 972 Aussteller aus mehr als 50 Ländern haben sich angemeldet – es sind etwa 100 weniger als 2016. In den letzten Jahren kämpft die Messe mit einem Aussteller-Schwund. Schuld daran sei unter anderem die „Marktkonzentration auf der Hersteller- wie auch der Händlerseite“, hatte Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt, vor Beginn gesagt. Beklagt wurde zuletzt auch das Fortbleiben namhafter Produzenten und Fachhändler.

Die Messe-Veranstalter mussten sich etwas einfallen lassen. Im vergangenen Jahr probierten sie es zum Beispiel mit dem Drum-Camp, bei dem sich Besucher in Schlagzeugworkshops ausprobieren konnten. Das sei ein so „wahnsinniger Erfolg“ gewesen, dass es nun erstmals auch ein Guitar-Camp gebe, sagt Christopher Sparkes, Marketingleiter der Musikmesse, beim gestrigen Presserundgang.

Ohrenbetäubender Lärm hallt aus der offenstehenden Tür einer Art Soundgarage. In der Box, in die etwa 100 bis 130 Leute hineinpassen, haut Gitarristin Jen Majura von der Gothic-Metal-Band Evanescence in die Saiten. Kurz vor der Südamerika-Tour ist sie für die Musikmesse nach Frankfurt gekommen. Dort soll sie Workshops geben und wird in der sogenannten „Sweat-Blood-Tears-Box“ zu sehen sein – so nennt Gerd Essl, Verantwortlicher für Guitar- und Drum-Camp, die Garagen.

Die schalldichten Boxen stehen zum ersten Mal auf der Messe. Durch die Live-Atmo auf engstem Raum sollen die Besucher musikalisch Feuer fangen – und so am besten selbst zum Musikmachen angestachelt werden. „Es ist ein einzigartiges Konzept“, sagt Essl, „wir wollen es live auf die Zwölf geben.“

Neben Majura kommen weitere Musiker aus bekannten Bands, etwa Nico Schliemann von Glasperlenspiel, Robbie-Williams-Gitarrist Karl Brazil oder Drummer Chris Coleman von Chaka Khan und Prince, um Workshops, Autogramme und den ein oder anderen Live-Gig zu geben – täglich von 10 bis 18 Uhr gibt es Shows in den Boxen in Halle 11.

Ein neues Gesicht soll die Musikmesse wohl nicht nur durch Promis und Events bekommen. So wollen die Veranstalter neben dem Fachpublikum auch stärker die Endkonsumenten, also berufliche und Hobby-Musiker, ansprechen.

Auf potenzielle musikalische Anfänger hat es Yamaha (Portalhaus) abgesehen: Ihr „Venova“ ist ein neues Instrument, das ein wenig wie eine weiße Blockflöte aussieht, aber eher wie ein Saxofon klingt.

Mit innovativer Technik möchten einige Hersteller verbesserte Instrumente an den Musiker bringen. Die Firma Sonor (11.0 D65) hat sich für die neue Schlagzeugserie „SQ1“ von einer Technik aus der Automobilindustrie inspirieren lassen und den Klang durch flexibler schwingende Trommeln verbessert. In Halle acht stellt die Firma Reinhardt Best Acoustics (8.0 E92) ihre tropenholzfreien Gitarren vor. In Zusammenarbeit mit der Hochschule Eberswalde hat die Firma ein thermoenergetisches Verfahren entwickelt, mit dem heimische Holzarten für den Gitarrenbau optimiert werden. Gefertigt werden die Instrumente allerdings teilweise in China – und mittelfristig solle die gesamte Produktion im fernen Osten stattfinden, so Geschäftsführer Gunther Reinhardt.

Nicht für den Kunden bestimmt ist übrigens der gläserne Flügel mit dem Namen „Crystal Grand“ der Firma Kawai (Stand 9.0 A64), der so schön leuchtet: Sein Wert liegt bei 220 000 Euro. Er ist als einer von nur drei weltweit gebauten seiner Art unverkäuflich.

Quelle: op-online.de