Schwesta Ewa: Skandal-Rapperin muss ohne Kind in den Knast

Die nicht nur in Frankfurt bekannte Rapperin Schwesta Ewa muss in den Knast. 2,5 Jahre muss sie absitzen. Doch ihr Baby darf die Schwesta nicht mitnehmen.

Schwesta Ewa muss ohne ihre Tochter in den Knast

Von der Prostituierten zur Rapperin

Frankfurt - Als Schwesta Ewa war sie mehrere Jahre als Rapperin in Frankfurt unterwegs. Mit bürgerlichem Namen heißt sie Ewa Malanda und stammt aus dem polnischen Koszalin. Als sie drei Jahre alt war, kam ihre Mutter mit ihr nach Kiel.

Schwesta Ewa: Die Skandal-Rapperin arbeitete mehrere Jahre als Prostituierte

Erst wuchs Ewa in einer Flüchtlingsunterkunft auf, später heiratete die Mutter wieder. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor, Ewas Halbbrüder. Mit 16 Jahren begann die Jugendliche in einer Bar im Kieler Rotlichtviertel zu arbeiten. Wenig später begann sie sich zu prostituieren.

Als sie den Realschulabschluss nicht bestand, kam sie über Bonn nach Frankfurt. Dort arbeitete sie im Rotlichtbezirk des Bahnhofsviertels unter dem Namen „Anja" an. Kontakte mit Drogen, vor allem mit Crack folgten.

Frankfurt: Schwesta Ewa startet ihre Rap Karriere

Den Ausstieg ermöglicht ihr ein Zusammentreffen mit dem Rapper Xatar auf einer Party in Bonn. Auf dessen Album rappte sie 2012 das erste Mal im Song „Beifall". Das erste eigene Mixtape „Realität“ folgte noch im selben Jahr. Ein Besuch bei Neo-Paradiese folgte. In 2015 veröffentlichte sie ihr Debütalbum „Kurwa“, mit über 20.000 verkauften Platten und Platz 11 in den Albumcharts ein Erfolg.

Dann der Schock für die Fans: Am 17. November 2016 stürmt eine SEK Einheit der Polizei das Haus in Arnsberg in dem Schwesta Ewa zu Gast ist. Eigentlich wollte sie hier ihr neues Album aufnehmen. Wie die Westfalenpost berichtet stürmten gegen 8.30 Uhr acht maskierte SEK Beamte das Haus. In Handschellen wird die Rapperin abgeführt.

SEK Einsatz bei Schwesta Ewa: Die Rapperin wird festgenommen

Die Vorwürfe sind gravierend. Die Staatsanwaltschaft warf Schwesta Ewa Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, Zuhälterei, Steuerhinterziehung sowie 35-fache Körperverletzung vor.

2017 wurde die Skandal-Rapperin wegen der Körperverletzung, der Steuerhinterziehung und sexueller Verführung Minderjähriger zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Vom Vorwurf der Zuhälterei und des Menschenhandels wurde sie freigesprochen, auch mehrere Revisionen vor dem Bundesgerichtshof änderten daran nichts. Der BGH bestätigte die Haftstrafe für Schwesta Ewa.*

Rapperin Schwesta Ewa muss ohne ihre elfmonatige Tochter in den Knast

Mittlerweile lebt Schwesta Ewa in Düsseldorf. Im Januar 2019 kam ihre Tochter zur Welt. Laut der Bild muss die Rapperin jetzt bald in den Knast. Und jetzt noch eine schlimme Nachricht: Sie darf nicht in ein Mutter-Kind-Gefängnis. Das bedeutet, ihre elf Monate alte Tochter und die Rapperin werden voneinander getrennt.

Auf Instagram klagt sie ihren mehr als 580 Tausend Abonnenten ihren Schmerz, den sie angesichts der Trennung empfindet: „In der wichtigsten Phase des Lebens wo in den ersten 2 Jahren das Urvertrauen aufgebaut wird..Aaliyah wird die Bindung zu mir verlieren,es zerfrisst mich innerlich es tötet mich einfach (sic).“

Schwesta Ewa: Aus diesem Grund darf sie nicht in ein Mutter-Kind-Gefängnis

Aber aus welchem Grund wurde ihr die Aufnahme in das Mutter-Kind-Gefängnis, der JVA Fröndenberg versagt? Ein Sprecher der JVA sagte gegenüber der BILD: „Nach unserer Einschätzung ist Ewa Malanda von der Persönlichkeitsstruktur her höchst manipulierbar und gewaltbereit. Wir empfehlen, dass sie sich zunächst im geschlossenen Vollzug bewähren soll.“

In ihrem Instagram Post zeigt sich Rapperin Schwesta Ewa schließlich auch sehr reumütig und bemerkt: „Meine Tochter wird für meine Fehler aus der Vergangeheit bestraft. (...) Und einzig allein nur Ich, bin daran schuld.“

