Schwierige Lage für Ungelernte

FRANKFURT - Menschen ohne Berufsausbildung haben im Vergleich zu jenen mit Abschluss oder Hochschulstudium besonders in Hessen ein höheres Risiko, arbeitslos zu werden. Von Marc Kuhn

Entsprechend geringer sind ihre Chancen, eine Beschäftigung zu finden; die Gefahr, langzeitarbeitslos zu werden, ist höher. Das teilte die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit gestern in Frankfurt mit.

„Qualifizierung bleibt daher der Schwerpunkt unserer Arbeit“, erklärte Frank Martin, Leiter der Regionaldirektion. „In diesem Jahr haben wir mehr als 160 Millionen Euro für die Qualifizierung von Arbeitslosen eingeplant.“

Eine wichtige Aufgabe kommt den Angaben zufolge den Jobcentern zu. „2016 hatten 66 Prozent aller arbeitslosen Personen in den Jobcentern keine abgeschlossene Berufsausbildung und 25 Prozent keinen Hauptschulabschluss“, berichtete Martin weiter. „Fehlende Qualifikationen erschweren nachweislich den Weg auf den ersten Arbeitsmarkt.“

In Hessen lag die Arbeitslosenquote von Menschen ohne Berufsabschluss demnach im vergangenen Jahr bei 17,7 Prozent. Sie sei damit sechsmal so hoch wie die von Menschen, die eine betriebliche oder schulische Ausbildung vorweisen konnten (3,1 Prozent). Akademiker schnitten am besten ab: Ihre Arbeitslosenquote lag bei 2,1 Prozent. Insgesamt wurde im Jahresdurchschnitt 2016 in Hessen eine Quote von 5,3 Prozent erreicht. Im Vergleich mit dem Bundesgebiet schneidet Hessen bei der Arbeitslosenquoten von Ungelernten gut ab. In Deutschland liegt der Durchschnitt bei 20 Prozent und in Westdeutschland bei 18,4 Prozent, erläuterte die Regionaldirektion. Deutlicher sei der Abstand zu den neuen Bundesländern, die eine Quote von 31,7 Prozent erreichten.

Diese Zahlen belegen den direkten Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und dem Risikofaktor Arbeitslosigkeit, wie die Regionaldirektion erklärte. „Eine gute Qualifikation ist zusätzlich ein entscheidender Faktor für ein höheres Einkommen.“ Umgekehrt müsse ein ungelernter Arbeitnehmer einen niedrigen Lohn in Kauf nehmen.

Quelle: op-online.de