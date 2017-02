Schwierige Suche nach neuem Chef

FRANKFURT/OFFENBACH/HANAU - Bei vielen Firmen steht die Suche nach einem neuen Chef an – nicht nur in Offenbach und Hanau, sondern in ganz Südhessen. Diese Nachfolger an der Spitze zu finden, ist gar nicht so einfach. Von Marc Kuhn

Die regionalen Wirtschaftsförderer stehen in den nächsten Jahren wohl vor einer großen Herausforderung: Viele von Familienunternehmen geprägte Regionen haben einen Generationswechsel vor sich. In zahlreichen Gegenden droht ein Unternehmermangel. In Südhessen sind mehr als 5 000 inhabergeführte Mittelständler betroffen, wie das Unternehmen „K.E.R.N – Die Nachfolgespezialisten“ berichtete. In der Region gebe es ähnliche Probleme, erklärten die Industrie- und Handelskammern (IHK) Offenbach und Hanau unserer Zeitung.

„Für die Region Offenbach verzeichnen wir eine stetige Zunahme an Betrieben, für die die Unternehmensnachfolge aktuell oder spätestens in den nächsten drei bis fünf Jahren ein wichtiges Thema wird“, sagte Holger Winkler, Teamleiter im Bereich Unternehmensförderung der IHK Offenbach. „Derzeit gehen wir von 160 Mitgliedsunternehmen in diesem Jahr aus.“ Das Thema werde zu einer wachsenden Herausforderung, ergänzten die Kollegen aus Hanau. Die betroffenen Firmen hätten meist zwischen fünf und 30 Mitarbeiter, berichtete Winkler. „Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Familienunternehmen.“

Laut einer Analyse von K.E.R.N sind im Regierungsbezirk Darmstadt in den nächsten fünf Jahren zwischen 5 000 und 7 000 inhabergeführte Firmen mit dem Thema Generationswechsel konfrontiert. „Das entspricht rund 20 Prozent aller in die Analyse einbezogenen Unternehmen“, erklärte K.E.R.N-Partner Thomas Dörr. „Insgesamt könnte die Zahl noch höher liegen, da sich unsere Auswertung lediglich auf die über 60-jährigen Firmeninhaber und nur auf übergabefähige Unternehmen mit zumindest fünf Mitarbeitern bezieht.“ Bei etwa einem Drittel dieser Firmen habe der Inhaber das 65. Lebensjahr bereits überschritten. Viele Inhaber würden einen familieninternen Generationswechsel anstreben, in fast der Hälfte der Fälle finde sich aber kein geeigneter Nachfolger. Auch die familienexterne Unternehmensnachfolge sei kein Selbstläufer. Solche Lösungen seien klar in der Mehrzahl, so die IHK Offenbach.

„Die Gefahr eines künftigen Unternehmensmangels besteht, wenn Nachfolge nicht rechtzeitig angegangen wird“, erläuterte ihr Experte. „Wir stellen leider immer wieder fest, dass das Thema Nachfolge relativ spät, manchmal auch zu spät, durch den Unternehmer auf die Agenda kommt.“ Die damit verbundenen Aufgaben und der Zeitaufwand würden oft unterschätzt. Ähnlich sieht das die IHK Hanau. Sie erlebe immer wieder, „dass viele Senior-Unternehmer die Anforderungen an den Nachfolgeprozess unterschätzen und zu spät anfangen“. Das gelte auch bei der Suche nach externen Nachfolgern. „Diese Suche ist extrem schwierig und zeitaufwändig. Gelingt sie nicht, folgen Zerschlagung des Unternehmens und manchmal auch die Arbeitslosigkeit von Mitarbeitern.“ Spätestens Ende 50 sollte ein Firmeninhaber beginnen, sich mit der Nachfolge zu beschäftigen, so K.E.R.N.

Die IHK Offenbach versucht nach eigenen Angaben für das Thema zu sensibilisieren und darüber zu informieren – zum Beispiel mit Artikeln zu Aspekten wie Recht, Finanzierung oder Kommunikation in ihrer Zeitschrift „Offenbacher Wirtschaft“. „Außerdem schreiben wir Betriebe an, unter Berücksichtigung des Alters des Geschäftsführers und bieten unsere Leistungen an“, sagte Winkler. Zudem gebe Informationsveranstaltungen. „Ferner bieten wir umfangreiches Informationsmaterial wie Broschüren, Checklisten oder unser ,Notfallhandbuch’ rund um das Thema an.“ Die IHK sei auch Partner der Nachfolgebörse „Nexxt-Change“. Die IHK Hanau versucht darüber hinaus, Gründer für Übernahmen zu begeistern.

