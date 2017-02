Viele Häftlinge verletzen sich selbst

Wiesbaden - In den Jahren 2013 bis 2015 haben sich 13 Menschen in hessischen Gefängnissen das Leben genommen. Das ergab eine parlamentarische Anfrage der Linken. Die Zahl der Selbstverletzungen ist sehr viel höher.

13 Gefangene haben sich in den Jahren 2013 bis 2015 in hessischen Gefängnissen das Leben genommen. Das ergab eine parlamentarische Anfrage der Landtagsabgeordneten Marjana Schott (Linke) an Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU). Die Zahl der Selbstverletzungen liegt wesentlich höher. Laut Kühne-Hörmann verletzten sich im selben Zeitraum 289 Gefangene vorsätzlich selbst. Zahlen für 2016 liegen noch nicht vor. Vier der Gefangenen, die sich das Leben nahmen, galten dem Justizministerium zufolge als drogenabhängig. Sie wurden zuvor entweder vom anstaltsärztlichen Dienst oder einem Facharzt für Psychiatrie betreut, wie das Ministerium mitteilte.

Für drogenabhängige Gefangene bestehe zudem die Möglichkeit, an einem Methadon-Programm teilzunehmen - 2015 waren das 1078 Gefangene. Nach Einschätzung von Birgit Kannegießer, Vorsitzende des Bundes der Strafvollzugsbediensteten Hessen, ist die Untersuchung von neuen Gefangenen ausreichend. Es falle recht schnell auf, wenn jemand süchtig sei. Sie sieht eher ein Problem in der Betreuung der Süchtigen und erinnerte an die ihrer Meinung nach dünne Personaldecke in hessischen Gefängnissen. (dpa)

Quelle: op-online.de