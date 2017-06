Experten fordern bessere Abwehrstrategien Bei Cyberattacken

Frankfurt - Angriffe auf Datennetze können die Gesellschaft lahm legen. Bei der Abwehr solcher Attacken kommt es nach Ansicht von Experten aber nicht nur auf Sicherheits-IT und die enge Zusammenarbeit der Behörden an. Auch die Verbraucher müssten sensibilisiert und geschult werden. Von Ira Schaible

Lauschangriffe über Politiker-Handys, Wirtschaftsspionage oder Kollaps der Infrastruktur: Cyberattacken können das gesellschaftliche Leben samt seiner demokratischen Strukturen in den Grundfesten erschüttern. Diese Gefahr wird nach Einschätzung von Fachleuten noch immer nicht ernst genug genommen.

„Und wir werden erst richtig digitalisiert werden“, mahnt der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, mit Blick auf Industrie 4.0, selbstfahrende Fahrzeuge und vernetzte Häuser. Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte gestern Experten aus Wirtschaft, Polizei, Politik, Wissenschaft und Bundeswehr zum zweiten hessischen Cybersicherheits-Gipfel nach Frankfurt geladen.

Das Ausmaß von Cyber-Attacken beschrieb BSI-Chef Schönbohm so: Jedes dritte Unternehmen sei von Trojanern betroffen, die Daten verschlüsseln und dafür Geld verlangen. Cyber-Spionage werde im Durchschnitt erst nach 243 Tagen entdeckt, und jede Woche werde ein gezielter Angriff eines ausländischen Nachrichtendiensts registriert. Zu den 600 Millionen Schadprogrammvarianten kämen täglich 390.000 dazu. Welche Daten beim Hackerangriff auf den Bundestag 2015 abgeflossen seien, werde sich möglicherweise im Wahlkampf zeigen, waren sich Schönbohm und Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen einig.

„Sehr viele Server sind sehr angreifbar“, sagte Daniel Senf vom Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie in Darmstadt nach einer Serie von 14 Tests in verschiedenen Branchen. Timo Wenner vom Landesamt für Verfassungsschutz betonte, viele Spionageangriffe blieben unentdeckt. Selbst in großen Unternehmen falle es oft erst nach sechs bis neun Monaten auf, wenn Daten abgeflossen seien.

Axel Schröder vom Landeskriminalamt in Wiesbaden (LKA) sprach von einer hohen Dunkelziffer bei Angriffen. Viele Firmen meldeten sich nicht, wenn sie Opfer eines Hackers geworden seien, weil ihnen die strafrechtliche Verfolgung nicht so wichtig sei wie die Behebung ihrer Probleme. Bei der Zentralen Stelle Cybercrime im LKA riefen pro Woche drei bis fünf Unternehmen an, darunter seien oft Meldungen von Online-Erpressungen. In 80 bis 90 Prozent dieser Fälle gehe es um Geld.

„Die Täter gehen noch relativ wahllos vor“, sagte Schröder. Ihnen gehe es vor allem darum, möglichst viele Opfer zu finden. Sie forderten in der Regel zwischen 500 und 3000 Euro, damit gesperrte Daten wieder frei gegeben würden. Die Polizei rät, nicht zu zahlen. Einige Unternehmen machten dies trotzdem, weil sie keine andere Möglichkeit sähen, wieder an ihre Daten zu kommen. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen hätten oft Nachholbedarf bei der IT-Sicherheit, weil es ihnen an Konzepten und Experten fehle. Die Schulung der Mitarbeiter sei extrem hilfreich.

20 Tipps: Sicher surfen und telefonieren Zur Fotostrecke

Dan Jakob vom IT-Security-Unternehmen Check Point beschrieb eine neue Herausforderung der mobilen Arbeitswelt mit Smartphone und Tablet so: „Die Mitarbeiter müssen da geschützt werden, wo sie gerade unterwegs sind. In Zukunft werden viele noch mehr unterwegs sein als bisher.“ In der öffentlichen Verwaltung dagegen werde eine umfassende IT-Sicherheit oft durch punktuelle Lösungen erschwert, die sich nicht leicht zusammenführen ließen. Eine Ausbildungsoffensive und eine Sensibilisierungskampagne für IT-Sicherheit hält Dirk Arendt von der selben Firma für nötig. „Sicherheit ist noch die hässliche Schwester der Digitalisierung.“

„Sicherheit muss von Anfang an mitgedacht werden“, betonten Maaßen und Schönbohm. Es steige ja auch niemand wissentlich in ein Auto ein, dessen Bremse nicht funktioniere. Produkte müssten standardisiert und Gütesiegel entwickelt werden, damit sich der Verbraucher entscheiden könne, wie viel IT-Sicherheit er wolle, sagte Schönbohm. Er geht davon aus, dass die Produkthaftung in der nächsten Legislaturperiode auf die Tagesordnung komme. „Es geht um ein vernünftiges Risikomanagement für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.“ (dpa)

Quelle: op-online.de