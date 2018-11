Sinfonisches Fest für Gamer

Frankfurt - Das wäre doch ein spannendes Experiment: Jemanden, der das letzte Mal in den Neunzigern den Bleeps- und Blurgs- und Ping-Geräuschen eines Computerspiels gelauscht hat, zu „Video Games Live“ schleppen. Von Eva-Maria Lill

Warten und schauen, wie sich Erstaunen auf dem Gesicht entfaltet. Das käme sicher einer doppelten Offenbarung gleich. Angesichts der grafischen Sprünge, die das Medium in den vergangenen Jahren gemacht hat. Und der orchestralen Wucht der Soundtracks.

Seit 16 Jahren tourt Komponist Tommy Tallarico mit „Video Games Live“ durch die Welt. 480 Mal ist er mit wechselnden Orchestern und Gaststars (diesmal: Jason Paige, Sänger des „Pokémon-TV-Serien-Openings) aufgetreten, um Titel aus Videospielen vom Bildschirm auf die Bühne zu musizieren. Seine Vision: „Beweisen, wie kulturell bedeutsam das Medium geworden ist“, wie er am Freitag in der Frankfurter Jahrhunderthalle betont. Begleitet vom Applaus des zum Großteil nerdigen Fanshirt-Publikums.

Tallaricos Show zelebriert die Entwicklung von klassischen Melodien wie „Earthworm Jim“ (1994) bis zu Milliardenprojekten wie „The Witcher 3“ (2015). Er mit E-Gitarre und Rockstar-Attitüde, daneben das Hungarian Studio Orchestra und Chor unter Leitung des Kanadiers Bryan Deans, dahinter Leinwände mit Game-Ausschnitten. Gemeinsam streicheln, trommeln und schrammeln die Musiker gegen eine rauschende Verstärkeranlage an. Schade – ein kleinerer Raum (zumal die Halle alles andere als ausverkauft ist) und puristischeres Auftreten würden helfen, Games von ihrem lauten Image zu befreien – und ihren Kern hervorzuzaubern.

Denn die meisten Titel, die Tallarico aus seinem Repertoire von 180 Segmenten ausgewählt hat, sind in ihrer Seele denen von Filmmusik und ja, von klassischer Musik ebenbürtig. Da ist zum Beispiel die an den russischen Komponisten Georgy Sviridov erinnernde Bläser- und Pauken-Gewitterfront in „Metal Gear Solid“, die disneyesque Träumerei von „Kingdom Hearts“, die herzschwer gestrichene Melancholie von „The Last Of Us“.

Zwei Stunden lang versucht Tallarico, ein Gesamtwerk zu schaffen. Die Videoschnipsel auf den Leinwänden passen exakt zum Orchesterspiel. Das ist Vor- und Nachteil zugleich. Denn das Visuelle raubt den Liedern ihre Eigenständigkeit. Dennoch gelingt Tallarico ein unterhaltsamer, ein emotionaler Abend – für Kenner. Außenstehende wird er damit wohl nicht auf die Seite der Gamer ziehen, dafür ist das zu sehr Show und zu wenig Sinfonie.

