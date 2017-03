S&K-Prozess: Staatsanwaltschaft fordert mehr als neun Jahre Haft

Frankfurt - Rund 11 .00 geschädigte Anleger, insgesamt geht es um 240 Millionen Euro. Der langwierige Prozess um ein Schneeballsystem einer Frankfurter Firma neigt sich dem Ende zu. Kommende Woche könnte das Urteil fallen.

Die Staatsanwaltschaft hat Haftstrafen von jeweils neun Jahren und drei Monaten für die beiden Gründer der Frankfurter Immobilienfirma "S&K" gefordert. Bei ihren Plädoyers beschränkten sich die Anklagevertreter am Mittwoch vor dem Landgericht Frankfurt auf den Vorwurf der besonders schweren Untreue und Anstiftung dazu in 49 Fällen. Mit dem Fallenlassen der ursprünglich mitangeklagten Betrugsvorwürfe hielten sich die Juristen auch in dieser Hinsicht an die Prozessabsprache, die vor wenigen Tagen mit den Verteidigern und der Wirtschaftsstrafkammer getroffen worden war.

Die Angeklagten sollen mit einem Schneeballsystem rund 11.000 Anleger um insgesamt 240 Millionen Euro geschädigt haben. Stephan S. (37) und Jonas K. (35) hatten mit ihren Untreue-Geständnissen in der vergangenen Woche den Weg freigemacht, die Beweisaufnahme in dem seit September 2015 laufenden Prozess wesentlich abzukürzen. Hätten sie nicht in "qualitativ hochwertige Geständnisse" abgelegt, wären die Strafanträge höher ausgefallen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Für die beiden weiteren, 51 und 42 Jahre alten Angeklagten forderten die Staatsanwälte Haftstrafen von sieben Jahren sowie vier Jahren und sieben Monaten. Die Verteidiger beantragten erwartungsgemäß Strafen am unteren Rand der im Rahmen der Absprache vereinbarten Skala, bei den beiden Hauptangeklagten also jeweils achteinhalb Jahre. Voraussichtlich Mitte kommender Woche soll das Urteil verkündet werden.

Der Prozess vor der Wirtschaftsstrafkammer hatte im September 2015 begonnen und sich zunächst mit der Verlesung der mehr als 1600 Seiten starken Anklageschrift dahingeschleppt. Darüber hinaus beantragte die Staatsanwaltschaft die Aufhebung der seit Februar 2013 bestehenden Haftbefehle gegen drei der Angeklagten. Der vierte befindet sich bereits auf freien Fuß. Wann die Wirtschaftsstrafkammer über diesen Antrag entscheiden wird, war zunächst nicht bekannt. (dpa)

