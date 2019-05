Polizeihubschrauber sucht nach vermisster Frau

Eine Frau wird vermisst. Die Polizei geht mit Details an die Öffentlichkeit und sucht nach ihr mit einem Hubschrauber.

Update, 15. Mai, 17.40 Uhr: Heute setzten Polizei und Rettungskräfte die Suche nach der Frau, die dement ist und sich schlecht orientieren kann, fort. Dabei kamen unter anderem Flächensuchhunde und Mantrailer der Rettungshundestaffel des Technischen Hilfswerkes (THW) Marburg zum Einsatz. Ebenso startete die Polizei über die Medien eine Öffentlichkeitsfahndung mit einer Beschreibung und Bildern der Gesuchten.

Gegen 13 Uhr wurde die 84-Jährige in Stadtallendorf in einem Waldstück an der Scharnhorststraße (Bundeswehrwald) aufgefunden. Zwei Spaziergängerinnen fanden die Vermisste, erkannten die Situation und handelten richtig: Die Frauen verständigten umgehend die Rettungskräfte. Die Seniorin hatte die Nacht offenbar im Wald verbracht.

Nach einer ersten medizinischen Untersuchung in einem Rettungswagen ist sie wohlauf und es geht ihr den Umständen entsprechend. Vorsorglich wurde sie in eine Klinik gebracht. Die Suchhunde der Rettungshundestaffel waren offenbar auch auf der richtigen Spur, zum Zeitpunkt des Auffindens der Frau durch die Spaziergängerinnen waren sie nur noch kurz von dort entfernt.

Vermisst: Frau verschwunden – Polizeihubschrauber im Einsatz

Erstmeldung, 18. Mai, 12.58 Uhr: Stadtallendorf - Seit Freitag (17. Mai) gegen 15 Uhr wird aus einem Pflegeheim (AWO, Am Lohpfad), die 84-jährige Ursel Müller vermisst. Mit einem Bild der Vermissten erhofft sich die Stadtallendorfer Polizei jetzt Hinweise auf den derzeitigen Aufenthalt der Frau.

Die 84-Jährige ist dement und kann sich schlecht orientieren, bedarf möglicherweise medizinischer Hilfe. Nach Zeugenangaben wurde sie letztmalig am Freitag gegen 17.15 Uhr in einem Supermarkt in der Herrenwaldstraße in Stadtallendorf gesehen, berichtet die Polizei.

Ursel Müller aus Stadtallendorf vermisst: Polizei sucht Zeugen

Bereits gestern liefen umfangreiche Suchmaßnahmen an, so kam auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Heute laufen weitere Maßnahmen, unter anderem mit Suchhunden, um die 84-Jährige zu finden.

Von Frau Müller liegt folgende Beschreibung vor: Sie ist etwa 1,60 Meter groß und von normaler Statur. Die Haare kurz und grau-blond. Von der Bekleidung sind ein rosafarbenes T-Shirt und eine braune Strickjacke sowie eine dunkle Hose und dunkle Schuhe, bekannt. In der Jacke ist ein Namenschild des Pflegeheims. Auffallend ist ihr unsicherer Gang.

Wer hat Ursel Müller gesehen? Frau wird vermisst

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Aufmerksamkeit und Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Die Ordnungshüter fragen: Wer hat die Seniorin seit 17. Mai gegen 17 Uhr gesehen? Kann jemand Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Sachdienliche Hinweise, die zum Auffinden der Vermissten führen können, bitte an die Polizeistation in Stadtallendorf unter Telefon: 06428-93050 (chw)

