Babylotsen in allen Frankfurter Geburtskliniken

Frankfurt - Still-Café, Eltern-Kind-Treff und die Suche nach einer Hebamme – für viele werdende Eltern ist das eine neue Welt.

Ihnen helfen in Frankfurt sogenannte Babylotsen, sie bieten mittlerweile an allen Geburtskliniken der Stadt ihre Unterstützung an – damit ist die Rhein-Main-Metropole Vorreiter.

Auch Samuel Kidane Haile und seine Frau aus Eritrea müssen sich in eine neue Welt hineindenken. Vor vier Jahren kam die junge Familie nach Deutschland, nun hilft ihnen eine „Babylotsin“ am Bürgerhospital Frankfurt durch den Bürokratie-Dschungel. „Für die Familie ist es ihr erstes Kind, wichtig war es, ihnen mitzugeben, was sie in Deutschland für Möglichkeiten haben – und was erledigt werden muss“, sagte gestern „Babylotsin“ Daniela Dankert.

Zusammen mit acht weiteren „Babylotsinnen“ steht sie Müttern und Vätern in Frankfurt bei Fragen rund um die Geburt zur Seite. Das Ziel: Eltern frühzeitig zu informieren. „Wir wollen Eltern erreichen, bevor die Probleme beginnen“, erklärte Projektleiterin Nicola Küpelikilinc vom Kinderschutzbund. Seit Juli werde das Projekt in Frankfurt flächendeckend umgesetzt. Damit sei Frankfurt die erste Großstadt in Deutschland, in der „Babylotsen“ in allen Geburtskliniken zur Verfügung stehen.

Bereits bei der Anmeldung in einer Klinik werden die werdenden Mütter über das Angebot aufgeklärt. Dann liege es bei ihnen, den Kontakt zu suchen, sagte Küpelikilinc. „Ich bin dankbar über jede Unterstützung“, sagte etwa Tanja M., eine alleinerziehende Mutter aus Bad Homburg, nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Leni-Sophie. Sie bekomme wertvolle Tipps etwa für die Suche nach einer „Leih-Oma“, für Rückbildungskurse und Elterngeld.

Finanziert wird das Programm in Frankfurt von der Stadt sowie drei Stiftungen. Küpelikilinc zufolge kostet es 450.000 Euro im Jahr, um eine flächendeckende Versorgung sicherzustellen. (dpa)

