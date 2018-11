Steigende Pendlerzahl ist unausweichlich

Dietzenbach - 33 000 fehlende Wohnungen bis zum Jahr 2030, große Lücken im sozialen Wohnungsbau und explodierende Wohnungspreise. Von Nicole Jost

Das Institut Wohnen und Umwelt (IWU) aus Darmstadt hat die Wohnsituation und den Wohnraumbedarf im Kreis Offenbach untersucht und die Ergebnisse gestern im Kreistag präsentiert.

Martin Vaché und Philipp Deschermeier zeichnen ein herausforderndes Bild für die 13 Städte und Gemeinden in den kommenden zwölf Jahren. Die Fachleute gehen davon aus, dass bis 2030 mehr als 33 000 Wohnungen neu geschaffen werden müssten, um den Bedarf zu decken. Wobei der Druck auf den Wohnungsmarkt in der Kreismitte und im Westen erheblich höher ist, als im Osten, also in Hainhausen, Mainhausen und Seligenstadt.

Grundlage der Studie war die Ist-Situation mit 350 000 Einwohnern und den Zuwachszahlen. Besonders seit 2015 sind die Einwohnerzahlen markant gestiegen. Die Geburten- und Sterberaten sind weitgehend ausgeglichen. Aber der sogenannte „Wanderungssaldo“ liege im Jahresmittel bei 2 437 Menschen im Jahr, die neu in den Kreis Offenbach zögen, so die Experten. „Das bedeutet für 2011 bis 2016 ein Wachstum von 4,8 Prozent“, erläutert Philipp Deschermeier.

Dieser Zuwachs hat Auswirkungen. Im Kreis sind fast 80 Prozent des Wohneigentums in privater Hand. In den vergangenen zehn Jahren sind die Mieten um rund 30 Prozent gestiegen. Im Westkreis müssen Mieter schon zweistellige Beträge pro Quadratmeter Wohnraum bezahlen, während die Kosten in der Mitte und im Ostkreis knapp über, beziehungsweise knapp unter neun Euro pro Quadratmeter liegen. Extremer seien die Kostensteigerungen beim Wohneigentum. Hier sind die Preise bis fast 50 Prozent nach oben geschnellt. Laut Studie beträgt im Westkreis der Preis pro Quadratmeter Neubau im Jahr 2017 4 000 Euro, in der Mitte und im Ostkreis nähert er sich der 3 500-Euro-Marke.

Das Institut hat auch die Wohnungsbaupläne der kommenden Jahre unter die Lupe genommen – da zeigt sich, dass zwischen Bedarf und Bautätigkeit eine große Lücke von mehr als 50 Prozent klafft. „Es bräuchte eine Verdoppelung der Fertigstellungszahlen, um die ermittelte Anzahl von 33 000 Wohnungen zu erreichen“, stellt Martin Vaché klar.

FDP-Fraktionssprecher Daniell Bastian fragt nach den Folgen für den Kreis. Weiter steigende Miet- und Kaufpreise, ein Verdrängungseffekt beispielsweise in den Odenwald für Zuziehende im Kreis Offenbach und Verknappung des Wohnraums für die Ansässigen seien zu erwarten.

Ganz schwierig ist die Situation bei der Frage nach öffentlich gefördertem Wohnraum. Bis 2030 rechnen die Fachleute mit einen Rückgang um bis zu 30 Prozent, weil Wohnungen aus der Sozialbindung fallen. Martin Vaché nannte die absoluten Zahlen: 2017 gab es 3 300 geförderte Wohnungen, der Bedarf bis 2030 liegt bei 6 300 Wohnungen.

In ihrer Bilanz betonen Vaché und Deschermeier, dass im Kreis nicht nur die Anzahl der fehlenden Wohnungen betrachtet werden kann, sondern auch, wer Wohnraum sucht. Dabei gehe es um die Qualität des Angebots und die unterschiedlichen Bedürfnisse, denen Wohnungen gerecht werden müssen. Der Kreis Offenbach sei besonders für junge Familien attraktiv, aber es gebe zunehmend viele Senioren, Paare und Singles ohne Kinder oder Studenten, die kleinere Wohnungen benötigen.

Landrat Oliver Quilling (CDU) erklärt, dass „Bauen, bauen und nochmals bauen“ im Augenblick nicht die alleinige Antwort auf das Problem sein könne. Gerade in Städten wie Neu-Isenburg gebe es natürliche Grenzen, weil gar kein zusätzlicher Wohnraum mehr ausgewiesen werden könne. Gute Stadtentwicklungskonzepte müssten her. „Das ist außerdem ein regionales Thema. Der Odenwald ist nicht Mecklenburg-Vorpommern. Da müssen Infrastrukturen geschaffen werden, die das Pendeln attraktiver machen“, stellte Quilling klar. Hier gebe es jedoch schon vielversprechende Konzepte.

