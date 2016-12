Steuererklärung wird in Hessen einfacher

Interview mit Finanzminister Schäfer

Wiesbaden - „Die Steuererklärung wird einfacher“ – das verspricht das hessische Finanzministerium. Dafür soll ein Gesetz sorgen. Die Bürger würden spürbar entlastet, sagte Minister Thomas Schäfer: „Die Steuererklärung wird an Schrecken verlieren.“ Von Peter Schulte-Holtey

Die bundesweit bis 2022 geplanten Neuregelungen bei der Steuererklärung sollen in Hessen zum Teil schon früher umgesetzt werden. Darauf weist das Finanzministerium hin. So müssen Nachweise zu Spenden oder Kapitalerträgen nur noch in Einzelfällen vorgelegt werden. Neu ist auch: Bürger bekommen mehr Zeit für die Abgabe ihrer Steuererklärung. Die Nutzung des erweiterten Online-Angebotes soll freiwillig sein. Wer möchte, kann seine Steuererklärung weiterhin auf Papier einreichen.

Welche Fristverlängerungen sind geplant?

Wer seine Steuererklärung selbst ausfüllt, muss diese ab dem Steuerjahr 2018, also für die Abgabe der Steuererklärung im Jahr 2019, erst Ende Juli einreichen und nicht mehr wie bisher Ende Mai des Folgejahres. Ehepaare – beispielsweise mit der Lohnsteuerklasse III und V – müssen demnach für 2018 erst bis zum 31. Juli 2019 ihre Steuererklärung abgeben. Nicht beratene Steuerpflichtige erhalten jetzt also sieben Monate Zeit.

Und was gilt für von Steuerberatern ausgefüllte Formulare?

Mehr Zeit für die Abgabe erhalten auch Steuerzahler, die sich von einem Berater oder einem Verein helfen lassen. Für sie wird die Abgabefrist von zwölf Monaten auf 14 Monate verlängert. Für 2018 müsste demnach die Steuererklärung bis spätestens Ende Februar 2020 eingereicht werden.

Was passiert, wenn Steuererklärungen verspätet eingehen?

Einen Verspätungszuschlag gibt es bisher schon. Er wurde aber durch den Bearbeiter im Finanzamt je nach individuellem Ermessen festgesetzt. Das soll sich mit dem künftig stärker automatisierten Besteuerungsverfahren ändern. Der Zuschlag von 25 Euro pro Monat soll nur diejenigen betreffen, die Steuern nachzahlen müssen. Diese automatischen Zuschläge sollen aber nur dann greifen, wenn die Steuererklärung nicht innerhalb von sieben beziehungsweise 14 Monaten nach Ende des Besteuerungszeitraumes abgegeben und wenn zugleich keine Fristverlängerung beantragt wurde. Wer Steuern erstattet bekommt, für den ändert sich nichts. Das gilt auch für Fälle, in denen weder Geld erstattet noch nachgezahlt wird. Hier kann es nur im Einzelfall zu einer Festsetzung des Verspätungszuschlages kommen.

Was ändert sich bei Belegen?

Das Angebot der elektronischen Steuererklärung wird ausgebaut. Viel mehr Daten als heute werden zukünftig vom Finanzamt selber eingetragen. In Zukunft sollen beispielsweise auch Informationen zu steuerlich abzugsfähigen Spenden oder vermögenswirksamen Leistungen als Teil einer vorausgefüllten elektronischen Steuererklärung über das ElsterOnlinePortal zur Verfügung gestellt werden. Über Elster können ab 2017 auch Nachrichten ans Finanzamt übermittelt werden: Mit Dateianhängen, beispielsweise eingescannten Belegen, geht das allerdings erst 2018. Für die Abgabe der Steuererklärung für 2017, also ab 2018, müssen Belege wie Quittungen von Spenden oder Kapitalerträgen nicht mehr grundsätzlich mit eingereicht werden. Wegwerfen darf man sie aber nicht; das Amt kann sie bei Bedarf anfordern. Die Beamten nehmen übrigens bereits jetzt darauf Rücksicht. Es habe sich gezeigt, dass für die Bearbeitung der Angaben deutlich weniger Belege notwendig seien als die meisten Steuererklärungen enthalten.

Bund der Steuerzahler prangert öffentliche Verschwendung an Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa