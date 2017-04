Stickoxidbelastung zwingt Kommunen zum Handeln

Offenbach/Frankfurt/Darmstadt - Der Dieselmotor ist lange Zeit als Schlüsseltechnologie für den Klimaschutz favorisiert worden. Doch seit dem Abgasskandal ist der Selbstzünder in Verruf geraten, weil er mehr Kohlendioxid ausstößt als angegeben. Von Carsten Müller

Zudem gilt er als Hauptverantwortlicher für die Stickoxidbelastung in den Städten, wo demnächst Fahrverbote drohen könnten. Der Imageverlust macht sich in den Zulassungszahlen bemerkbar: Binnen weniger Monate sank der Marktanteil von Dieselmodellen um zehn Prozentpunkte auf nunmehr 40 Prozent. Dadurch geraten die von der EU gesetzten Klimaziele für das Jahr 2020 in Gefahr. Zudem drohen den Herstellern hohe Strafzahlungen, wenn ihre Flotte den vorgegebenen CO2-Durchschnittswert nicht einhält.

Alternativen zum Selbstzünder sind gefragt, weil Privatleute, aber auch zunehmend Flottenbetreiber neben dem Wertverlust vor allem Fahrverbote fürchten, wie sie von Umweltverbänden wie der Deutschen Umwelthilfe (DUH) vor Gericht erstritten werden. Diese pochen auf Einhaltung der EU-Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid (NO2) – und haben durch die Bank Erfolg.

Auch in den Kommunen des Rhein-Main-Gebiets werden NO2-Grenzwerte überschritten. Städte wie Frankfurt und Darmstadt ersticken förmlich am Verkehr, kämpfen mit dem weiter anschwellenden Strom an Pendlern, die vor allem mit Dieselautos unterwegs sind. Das Land Hessen versucht zwar mit Luftreinhalteplänen die Schadstoffbelastung in den Griff zu bekommen, doch die Wirksamkeit der Pläne wird von der DUH angezweifelt. Es laufen zurzeit mehrere Verfahren, die den Handlungsdruck auf alle Beteiligten erhöhen.

Zweifel an der Effizienz der in den Plänen festgeschriebenen Maßnahmen sind erlaubt, denn seit Auflage der Luftreinhaltepläne im Jahr 2011 bewegen sich die Stickoxidwerte an Verkehrsbrennpunkten nicht entscheidend nach unten. In der aktuell laufenden Fortschreibung wird deshalb beispielsweise über Lkw-Durchfahrtverbote und die Einführung eines Bürgertickets für Offenbach diskutiert. In Frankfurt fordert man eine stärkere Berücksichtigung der vom Flugverkehr ausgehenden Emissionen sowie ein Tempolimit auf den Autobahnen.

Erwogen werden aber auch Zufahrtsbeschränkungen wie die Einführung einer blauen Plakette für Fahrzeuge mit besonders niedrigem Schadstoffausstoß, quasi ein vorübergehendes Fahrverbot für alle Dieselautos, die nicht die Euro-6-Abgasnorm erfüllen. Ein Vorstoß der hessischen Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) scheiterte unlängst im Bundesrat. Es gibt starke Vorbehalte, weil dadurch ein großer Teil der Autofahrer gewissermaßen über Nacht ausgesperrt würde.

