Störung in Stellwerk: Bahnverkehr weiter ausgebremst

Friedberg/Frankfurt - Die Störung in einem Stellwerk in Friedberg bremst den Bahnverkehr auch am Montag kräftig aus. Im Fernverkehr würden IC-Züge zwischen Frankfurt und Kassel-Wilhelmshöhe in beiden Richtungen über Fulda umgeleitet, einige Halte müssten deswegen entfallen, teilte die Bahn am Morgen mit.

Die S-Bahn-Linie 6 fuhr nur bis Niederwöllstadt. Auf der Regionalexpress-Strecke Gießen-Friedberg-Hanau verkehrten zwischen Nidderau und Friedberg Busse, auf der Verbindung Dillenburg-Gießen-Frankfurt gab es einen Bus-Pendelverkehr zwischen Dillenburg und Gießen. Die Bahn empfahl Reisenden, sich vorab zu informieren. Den Angaben zufolge sollte die Störung noch mindestens bis Montagabend dauern. (dpa)

