Strafvereitelung: Kripo-Beamter akzeptiert Strafe

Frankfurt - Wegen Strafvereitelung im Amt ist ein Kriminalbeamter vom Amtsgericht Frankfurt zu zehn Monaten Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Der 50 Jahre alte Oberkommissar habe seinen Einspruch gegen einen entsprechenden Strafbefehl zurückgenommen und die Strafe damit akzeptiert, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Der Beamte hatte in einem Zeitraum von rund fünf Jahren in zwölf Fällen Ermittlungsakten entweder überhaupt nicht bearbeitet oder nicht an die zuständigen Stellen weitergeleitet. Bei einer Überprüfung Ende 2014 kamen die Versäumnisse des Oberkommissars ans Tageslicht.

Weil das Gericht am Mittwoch nicht noch einmal gegen den Angeklagten verhandeln musste, blieben die Hintergründe der Taten im Unklaren. Keine Auskunft erteilte das Gericht auch auf die Frage, ob der Beamte weiter im Dienst ist. Bei einer Strafe von weniger als einem Jahr ist der Verlust des Beamtenstatus nicht zwingend. (dpa)

