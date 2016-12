Mann mit zerschlagener Glasflasche schwer verletzt

Streit an Heiligabend eskaliert

Frankfurt - Mit einer abgebrochenen Glasflasche ist ein Mann in der Frankfurter Innenstadt schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen - auch zu einem zweiten Fall.

Der Täter stach am Samstag mit einer Scherbe auf den 25-Jährigen aus Bad Homburg ein, nachdem ein Streit eskaliert war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Danach flüchtete er. Nach Polizeiangaben kam der 25-Jährige auf die Intensivstation. Wie es zu der Gewalttat kam, ist noch unklar. Der Vorfall passierte gegen 5.50 Uhr in der Straße Am Salzhaus.

Der Täter wird als 25 bis 30 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben. Laut Polizei hatte er eine kräftige Statur, südländische Erscheinung und einen Boxerhaarschnitt und kurzen, dunkelbraunen Haaren. Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 069-75553111 zu melden.

Bei einem zweiten Fall in Frankfurt-Bornheim wird ein Raubopfer schwer verletzt: Am 24. Dezember stieg gegen 14.55 Uhr eine 80-jährige Frankfurterin an der Station Eissporthalle aus der U7 aus, um eine in der Nähe wohnhafte Bekannte zu besuchen. Auf einem Weg zwischen der Karl-Albert-Straße und der Karl-Flesch-Straße wurde sie laut Polizei von einem Täter umgestoßen, der ihr auch die schwarze Lederhandtasche entriss.

Die Geschädigte erlitt durch den Sturz schwerste Verletzungen und musste sofort in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Täter war der Frau bereits in der U-Bahn aufgefallen. Er war etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,60 Meter groß. Es soll sich laut Polizei um einen Mittel- oder Osteuropäer mit einem länglichen Gesicht handeln. Auch in diesem Fall bittet die Kriminalpolizei um Zeugen-Hinweise (Tel.: 069-755-53111). (dr/dpa)

