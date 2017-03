Stromausfall an Hauptwache löst Alarme aus

Frankfurt - Ein Stromausfall in einer Zwischenebene der Station Hauptwache in Frankfurt hat im morgendlichen Berufsverkehr für kurzzeitiges Chaos gesorgt.

In der sogenannten B-Ebene wurden am Mittwoch wegen des Stromausfalls zwei Alarme ausgelöst, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Menschen seien aus der Station gelaufen. Lange habe die Störung aber nicht gedauert. Gegen 8.45 Uhr sei die Polizei informiert worden, etwa eine halbe Stunde später sei der Einsatz schon wieder beendet gewesen. Der S-Bahnverkehr an dem wichtigen Verkehrsknotenpunkt war nach Bahnangaben nicht gestört.

Wegen eines Polizeieinsatzes hatte es am Morgen auch Störungen auf den Linien S3, S4 und RE70 gegeben. Zwischen Langen und der Station „Frankfurt Süd“ hatte es Ersatzbusse gegeben. (dpa/jo)

