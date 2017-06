Beinamputierter Offenbacher nimmt an Wikinger-Lauf teil

Strong Viking

+ © dpa Nichts für Reinlichkeitsfanatiker ist die Marathon-Variante des „Iron Viking“-Wettbewerbs in Wächtersbach. Erstmals gibt es bei den Geländeläufen am Wochenende auch eine Water Edition, bei der die erwarteten 4000 Freizeitsportler Wasserhindernisse überwinden müssen. © dpa

Wächtersbach - Durch Schlamm robben, Wassergräben überwinden, sich bis zur Erschöpfung verausgaben. Tausende Freizeitsportler nehmen am Wochenende in Wächtersbach wieder an Hindernisläufen teil. Ein Offenbacher will die Strecke auf einem Bein bewältigen – ein Novum.