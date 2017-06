Nachtwache vor der Aufenthaltserlaubnis

Frankfurt - Lange Wartezeiten vor der Frankfurter Ausländerbehörde: Wenn es um ein ablaufendes Visum oder ihre Aufenthaltsgenehmigung geht, stellen sich Dutzende Menschen schon in der Nacht vor den Eingang der Behörde. Das heißt Stress für alle Beteiligten. Von Eva Krafczyk

Diesmal wollte Hanna auf Nummer sicher gehen. Schon um Mitternacht traf die junge Ukrainerin in der Nacht zu Mittwoch vor der Frankfurter Ausländerbehörde ein – mit Campingstuhl, Kuscheldecke, Thermoskanne und einem extra Pullover. „Das letzte Mal war ich um vier Uhr morgens hier und habe keinen Termin mehr bekommen“, sagt die junge Frau, die als Au-pair bei einer Frankfurter Familie seit Januar einjährige Zwillinge und einen Vierjährigen betreut. Diesen Monat läuft ihre Aufenthaltsgenehmigung ab – sie muss erneuert werden. Ihr Gast-Vater leistete ihr in der Nacht ein paar Stunden Gesellschaft. Doch nun muss er sich um die Kinder kümmern, während Hanna optimistisch ist, diesmal bei der Öffnung der Behörde um halb acht morgens zu den Schaltern vorgelassen zu werden.

„Wenn ich online einen Termin beantrage, ist erst im September etwas möglich“, bedauert Hanna. Sie will nicht in der Ungewissheit leben, sich mit abgelaufenem Visum in Deutschland aufzuhalten. Oder nicht mehr einreisen zu können, falls sie dringend zu ihrer Familie in die Ukraine fahren müsste. Der Au-pair-Aufenthalt war zwar von vornherein für ein Jahr geplant, doch das Visum werde nur für jeweils sechs Monate vergeben, erzählt die junge Frau mit den langen brünetten Haaren unter einer bunten Wollmütze. Mütze und Decke waren in der Nacht notwendig: „So um drei, vier Uhr ist es schon sehr kalt gewesen.“

Einige Meter hinter Hanna steht ein 54 Jahre alter Vietnamese in der internationalen Menschenmenge. Er ist um halb zwei gekommen – es ist sein vierter Versuch, seine Niederlassungserlaubnis verlängern zu lassen. „Ich bin dann jedes Mal eine Stunde früher gekommen, hatte aber nie Glück. Heute hoffe ich, an die Reihe zu kommen.“ Lange lebte er ohne Papiere, in Angst vor Abschiebung, versuchte mit Schwarzarbeit und Kleinhandel über die Runden zu kommen. Inzwischen hat er wieder Dokumente und eine Niederlassungserlaubnis. Seine Kinder, inzwischen neun und 14 Jahre alt, sind in Deutschland geboren und deutsche Staatsbürger, sagt der 54-Jährige stolz. Doch er will, dass sie auch seine Heimat und die Großeltern kennenlernen.

Mittlerweile richten sich immer mehr Blicke auf die Glastür der Behörde. Ein Mitarbeiter reicht Formulare herum – und die Warteschlange wächst weiter. Etwa 300 Menschen dürften es sein. Ralph Rohr, Sprecher des Ordnungsamtes, kennt den täglichen Andrang, verweist aber auch auf die Arbeitsbelastung der unter Personalmangel leidenden Mitarbeiter: „Man kann sagen, dass wir auf dem Zahnfleisch gehen.“ Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter dauere ebenfalls lange, das Ausländerrecht ist kompliziert. Der nächtliche Frust sei aber in vielen Fällen eigentlich überflüssig, meint Rohr. „Es sieht hier morgens immer relativ dramatisch aus.“ Viele Leute, die sich anstellen, müssten dort gar nicht stehen. Die könnten ihren Antrag auch schriftlich stellen.“ Für Hanna hat sich die Warterei gelohnt. Sie hat mittlerweile das ersehnte Visum in der Tasche. (dpa)

