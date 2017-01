„The Voice of Germany“: Suche nach Ton und Emotion

Konzert in der Festhalle

+ © Simon Rothschild Top 4-Finalisten und zwei Wilcard-Besitzer der letzten Staffel der Castingshow „The Voice of Germany“ gastierten für ein Konzert in der Frankfurter Jahrhunderthalle. © Simon Rothschild

Frankfurt - „Frankfurt, seid ihr gut drauf?!“ Ja, als Künstler in der Show „The Voice of Germany“ muss man diese Frage öfters stellen, um sicher zu gehen, dass sich die Zuschauer amüsieren. Denn so euphorisch wie in den vergangenen Fernsehshows auf Pro7 und Sat1 ist das Publikum diesmal in der ausverkauften Jahrhunderthalle nicht. Von Thomas Ungeheuer

Dennoch gibt es viel Applaus für Stas Shurins, Boris Alexander Stein, Marc Amacher, Tay Schmedtmann und Lucie Fischer. Als Fan der Sendung kennt man die meisten Songs, die sie vortragen: „Human“, „Next To Me“ oder „Cracy“. Teils sind die Lieder die Tay, Lucie, Stas und Boris interpretieren recht nah am Original. Bei Marc sieht dies jedoch anders aus. Er hat eine kratzige und wuchtige Rock-Stimme. Es klingt zwar eigenwillig wenn er „Personal Jesus“ von „Depeche Mode“ in der Version von Johnny Cash nachsingt. Aber letztlich scheint dieser junge Mann der einzige von den „Voices“ zu sein, der einen gewachsenen und tiefen Zugang zur Rockmusik hat. Er kommt authentisch rüber. Sein Spielen der Gitarre und Mundharmonika wirkt zwar nicht berauschend, aber solide. Auch braucht Marc sich nicht den Vorwurf gefallen zu lassen, dass er nicht singen könne. Auch wenn seine Stimme eher dreckig, als schön klingt – er trifft die Töne. Letzteres kann man von Tay, Lucie, Stas und Boris nicht durchweg behaupten. Besonders wenn alle fünf gemeinsam auftreten, bemerkt man, dass jeder, außer Marc, eine eigene Vorstellung davon hat, wie hoch oder tief bestimmte Noten zu singen sind. Besonders erschreckend wirkt dies, wenn das Lied „Chöre“ vorgetragen wird. Da liegt ja schon bei dem Original von Marc Foster einiges im Argen. Aber weil dies bereits bei Foster kaum jemanden störte, gibt es auch für die Coverversion in der Jahrhunderthalle viel Applaus.

Vielleicht auch, weil die Nachwuchstalente von einer hervorragenden Live-Band nebst professioneller Backgroundsängerin begleitet werden. Zudem wirkt das Bühnenbild samt Light-Show reizvoll. Die Illusion, dass man bei einem echten Rock-, oder Pop-Konzert dabei ist, könnte also fast perfekt sein, wenn die Auswahl der Songs und deren Abfolge einem dramaturgischen Konzept folgen würde. Aber so gibt es mal etwas Melancholisches, dann wieder etwas Optimistisches zu hören. Boris schießt den Vogel ab, als er den Song „Still“ von „Jupiter Jones“ nicht nur mit schiefen Tönen vermasselt. Dass deren einstiger Sänger Nicholas Müller in diesem Lied über den Tod seiner Mutter singt, davon scheint Boris keine Ahnung zu haben, so seelenlos klingt dessen Version. Nein, auch wenn er, wie seine Mitstreiter, immer wieder die Kostüme wechselten, unvergesslich bleibt dieser Abend in der Jahrhunderthalle wohl nicht für das Publikum werden.

Quelle: op-online.de