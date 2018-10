Das Duell - Teil 2: Zwei Gießener kämpfen um die Macht in Hessen

Giessen/Offenbach - Da der CDU-Kandidat Volker Bouffier und sein SPD-Herausforderer Thorsten Schäfer-Gümbel nicht nur um den Chefsessel in der Staatskanzlei konkurrieren, sondern auch um den gleichen Wahlkreis in Gießen, haben wir sie in ihrer Heimatstadt getroffen: Der zweite Teil des großen Interviews.

Schulpolitik gehört für die Menschen zu den Top-Themen der Landespolitik. Trotz 105-prozentiger Lehrerversorgung und Investitionen auf Rekordniveau häufen sich die Klagen über Missstände an Schulen: Lehrermangel, Überlastungsanzeigen ... – hat die CDU Entwicklungen verschlafen?

Bouffier: Mitnichten. Noch nie hatten wir so viele Lehrer, noch nie hatten wir so viel Unterricht und so viel Betreuung, noch nie hatten wir so viele Ganztagsschulen – alles von uns. Mit mir wird es aber keine Einheitsschule geben, und mit mir wird es keine Ganztagsschule als Zwang geben, denn ich will, dass die Eltern die Wahl haben. Es wird aber auch immer so sein, dass mal an irgendeiner Stelle etwas nicht klappt.

Schäfer-Gümbel: Die Landesregierung behauptet, es gebe keinen Unterrichtsausfall und keinen Lehrermangel. Aber fragen Sie mal Lehrer, Eltern und Schüler: Es gibt natürlich Unterrichtsausfall. Und wir haben ein riesiges Problem mit Lehrkräften, die dafür gar nicht ausgebildet sind. Der Mangel in der Fachlehrerversorgung ist über viele Jahre entstanden. Das zu bekämpfen, wird keine triviale Aufgabe, weil in den letzten Jahren zu wenig ausgebildet wurde.

An welchen Punkten wollen Sie das Ruder herumreißen?

Schäfer-Gümbel: Wir wollen es Lehrern ermöglichen, wieder mehr zu unterrichten, statt sich mit Statistiken und anderer Bürokratie zu beschäftigen. Und wir wollen mehr echte Ganztagsschulen. In den letzten fünf Jahren sind in Hessen ganze fünf davon geschaffen worden, wir wollen 50 pro Jahr ermöglichen. Das würde Bildungsbenachteiligungen abbauen und vielen Schülern die Hausaufgaben ersparen, was ein Riesenfortschritt für den häuslichen Frieden wäre. (schmunzelt)

Sie sind da auf einer Linie mit vielen Bildungsexperten, die den Ausbau echter Ganztagsschulen fordern, etwa um die Probleme an Brennpunktschulen in den Griff zu bekommen. Ist es das Allheilmittel?

Schäfer-Gümbel: Nein, aber ein wichtiges Element, um gute Bildung zu ermöglichen. Es stimmt auch nicht, dass wir nicht bereit wären, uns bei diesem Thema zu bewegen, wie es der Ministerpräsident behauptet. Er selbst hat die Anstrengungen von einem Jahr Bildungsgipfel zertrümmert. Uns geht es um modernen und besseren Unterricht. Dazu muss auch die Lehreraus- und -fortbildung besser werden.

Die CDU treibt den Ausbau von Ganztagsschulen nur zögerlich voran. Wie wollen Sie die Lage an Brennpunktschulen in den Griff bekommen, Herr Bouffier?

Bouffier: Wir werden den Weg weitergehen. Ganztagsschulen sind aber kein Allheilmittel, sondern ein Angebot. Wenn Sie 50 echte Ganztagsschulen pro Jahr einführen wollen, müssen Sie mir auch mal sagen, wo die Lehrer herkommen sollen. Die letzte SPD-Regierung in Hessen hat keine einzige Ganztagsschule auf den Weg gebracht, wir haben die Zahl von 138 auf 1 150 gesteigert. Und wir haben an 70 Prozent aller Schulen ein Ganztagsangebot.

Schäfer-Gümbel: Betreuungsangebot, das ist ein Unterschied!

Bouffier: Ganztagsangebote, das kann Unterricht sein, aber auch Betreuung. Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass es mindestens genauso gut ist, wenn Schüler nachmittags Sport im Verein machen, als wenn sie zehn oder zwölf Stunden Unterricht haben. Gerade in schwierigen Vierteln möchte ich mehr anbieten als nur eine einzige Schulform.

Thema Wohnungsnot

Herr Bouffier, in Hessen besteht ein enormer Mangel an sozialem Wohnraum. Haben Sie das Thema unterschätzt?

Bouffier: Der Mangel an Sozialwohnungen ist kein Problem von Hessen allein, das haben wir überall in Ballungsgebieten. Wir müssen den sozialen Wohnungsbau wieder verstärken, ich will aber auch den Menschen helfen, mehr Eigentum zu bekommen. Seit 2012 gibt es in Hessen eine Allianz für Wohnen, wo sich alle Akteure mit der Frage beschäftigen, wie wir mehr Wohnraum schaffen. Wir haben aktuell ein 1,7 Milliarden schweres Programm, wodurch 20 000 Wohnungen entstehen. Es fehlt nicht an Geld, es fehlt zum Teil an Bauland und der Bereitschaft zu bauen. Kommunen, die dazu bereit sind, wollen wir unterstützen. Wir wollen auch die Grunderwerbssteuer senken und Wohngeld direkt zahlen – aber nicht für jeden Fall, sondern vor allem für Familien und Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen.

Herr Schäfer-Gümbel, Sie wollen das Thema zur Chefsache machen mit einem eigenständigen Wohnbauministerium. Warum?

Schäfer-Gümbel: Wir erleben eine Zerstückelung von Zuständigkeiten, die dazu führt, dass diese Dinge nicht entschieden und vorangetrieben werden. Deshalb wollen wir das bündeln. Wir brauchen aber auch mehr bezahlbaren Wohnraum jenseits der Sozialwohnungen. Der kapitalste Fehler war die Privatisierung von landeseigenen Wohnbaugesellschaften, denn es geht um Daseinsvorsorge.

Thema Verkehr

Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Berlin: Das Diesel-Dilemma führt zu immer mehr Fahrverboten. Warum kann sich die SPD mit ihren Forderungen nach Hardware-Nachrüstungen nicht durchsetzen?

Schäfer-Gümbel: Weil Herr Dobrindt und Herr Scheuer als zuständige Bundesverkehrsminister nicht die Zulassung durch das Kraftfahrtbundesamt erteilt haben. Das ist genau der Punkt, über den wir seit Jahren streiten. Inzwischen gibt es seit wenigen Wochen eine Initiative der Landesregierung im Bundesrat, aber es ist nach wie vor schwierig mit Herrn Scheuer. Wir werden den Druck auf die Automobilkonzerne weiter erhöhen mit der klaren Androhung – da wo es geht – mit Strafgeld vorzugehen. Das ist aber juristisch nicht ganz einfach. Automobilkonzerne, die sich der Hardware-Nachrüstung kategorisch verweigern, sollten ebenso kategorisch aus den Dienstwagenflotten des öffentlichen Dienstes verschwinden. Ich glaube, dass am Ende aus politischem und ökologischem Druck die richtige Melange wird, um insbesondere die Nachrüstung bei Euro-5-Motoren auf Kosten der Hersteller zu ermöglichen.

Warum setzt sich die CDU nicht gezielt für betrogene Dieselfahrer ein, sondern lässt sich weiter von Managern an der Nase herumführen?

Bouffier: Die CDU und ich in Person gehören zu den härtesten Verfechtern von drei Dingen: 1. Grenzwerte einhalten. 2. Keine Fahrverbote. 3. Die Industrie bezahlt. Und zur Wahrheit gehört auch: Ohne uns hätte sich im Bund wenig bewegt. Wir haben von Hessen aus mächtig Druck gemacht.

Aber die Fahrverbote kommen ja…

Bouffier: Sie kommen nicht, wenn alle das tun, was sie tun müssen. Die Bundesregierung hat lange nicht das getan, was sie tun muss. Aber die härtesten Gegner der Nachrüstung sind die IG Metall, die Betriebsräte von VW, Daimler und BMW und Ministerpräsident Stephan Weil in Niedersachsen (Anm. d. Red.: Niedersachsen hält 20 Prozent an VW). Die Betriebsräte sagen, dass die Mitarbeiter Angst um ihre Arbeitsplätze hätten. Ich will auch sichere Arbeitsplätze. Aber ich will nicht, dass der Dieselfahrer der Dumme ist, und ich will, dass die Industrie ihrer Verantwortung gerecht wird. Wenn VW Milliarden in den USA bezahlt, damit niemand ins Gefängnis geht, kann mir keiner erklären, dass der Konzern in Deutschland nichts bezahlen kann.

Wie können Sie als Politiker dafür sorgen, dass die Autobauer bezahlen?

Bouffier: Mit Druck. Denn die Automobilindustrie braucht auch in der Zukunft unsere Unterstützung. Wir diskutieren ja über neue CO2-Grenzwerte in Europa. Deshalb Nachrüstung – auf Kosten der Automobilindustrie – oder Umtausch. Für einen Neuwagen muss ich natürlich etwas draufzahlen, aber bei einem Tausch von Gebraucht- gegen Gebrauchtwagen will ich nichts draufzahlen. Wenn wir jetzt eine Nachrüstung der Kommunalfahrzeuge und Busse bekommen, für Handwerker und Lieferdienste, dann bringt das auch was. Außerdem haben wir Rechtsmittel bezüglich der Fahrverbote in Frankfurt eingelegt. Weil wir das Urteil nicht für verhältnismäßig halten.

Die Dieselkrise verdeutlicht, dass der öffentliche Personennahverkehr an seinen Kapazitätsgrenzen angelangt ist. Wie können Ausbauten, gerade Schienenprojekte benötigen zu lange Planungszeiten, und neue Angebote beim ÖPNV möglichst rasch realisiert werden?

Schäfer-Gümbel: Was beim ÖPNV in den letzten zwanzig Jahren nicht an Ausbau erfolgt ist, kann man nicht in zwei Wochen nachholen. Deshalb gehört die Signal- und Leittechnik zu den wichtigsten Themen. Ich ärgere mich, dass viele technische Projekte, die der Bund auf den Weg gebracht hat, ohne Hessen stattfinden. Wir müssen verdichten, wo es nur geht. Und wir brauchen vor allem in der jetzigen Phase mehr Schienenersatzverkehr.

Bouffier: Wir haben einen leistungsfähigen Nahverkehr und eine Förderung so hoch wie nie. Und wir haben Dinge, die es nur in Hessen gibt, wie das Schülerticket und das Hessenticket für die Landesbeschäftigen. Das führt dazu, dass noch mehr Leute den Nahverkehr nutzen. Wir haben die Nordmainische S-Bahn, den Ausbau der S6 nach Friedberg, die Regionaltangente West, brauchen dazu aber immer auch die Bahn. Die geplante neue Fernverkehrsverbindung Hanau-Würzburg/Fulda wird der Schlüssel dafür sein, dass wir den Verkehr auf den jetzigen Linien und damit den Hauptknotenpunkt Frankfurt entlasten und mehr für den Nahverkehr nutzen können. Ich bin froh, dass es jetzt einen Trassenvorschlag der Bahn gibt. Die Frage ist, ob wir nicht im Planungsrecht etwas verändern müssen. Es kann nicht sein, dass wir für neue Bahnstrecken in Deutschland im Schnitt 35 bis 40 Jahre brauchen.

Der Frankfurter Flughafen hat zuletzt mit chaotischen Zuständen bei den Kontrollen, verspäteten Landungen und dem Streit um Billigflieger Schlagzeilen gemacht. Was kann die Politik tun, um Kunden und Anwohner zu beruhigen?

Schäfer-Gümbel: Wir müssen die Systempartnerschaft zwischen der Lufthansa und dem Flughafenbetreiber Fraport wieder erneuern. Der Dauerstreit zwischen den beiden ist ein Teil der Belastung. Aber auch die Fluggastkontrolle muss verändert werden. Wir stehen einer Landesgesellschaft nach Münchner Vorbild sehr offen gegenüber. Die Ansiedlung von Ryanair ist aus meiner Sicht nach wie vor einer der größten politischen und wirtschaftlichen Fehler der Fraport und der Landesregierung. Denn bei Ryanair sind Ausbeutung und Repression ein Geschäftsmodell – das darf nicht sein.

Bouffier: Der Frankfurter Flughafen ist das wichtigste Infrastrukturprojekt und die größte Arbeitsstätte – nicht nur der Region. Wir müssen aber auch an die Menschen denken, die dort wohnen. Ich habe mit dafür gesorgt, dass die Lufthansa Miteigentümer der Fraport wird, um die Interessen zusammenzuführen. Und ich habe die Lufthansa gefragt, warum sie ihre Billigflieger nicht nach Frankfurt bringt. Denn der Flugverkehr hat sich verändert. Die Öffnung für die Billigflieger war aus meiner Sicht eine notwendige Entscheidung. Darüber hat die Fraport-Geschäftsleitung die Landesregierung unterrichtet. Die Entwicklung bei Ryanair geht jetzt in die richtige Richtung; sie machen Tarifverträge, was wahrscheinlich auch den Streiks zu verdanken ist.

