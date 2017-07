Tiefer Griff in die Trickkiste

Frankfurt - Pyrotechnik: check. Charismatischer Sänger: check. Fan-Chor: check. Die britische Über-Band Coldplay beschallte Freitag und Samstag die Commerzbank-Arena Frankfurt mit einer doppelten Dröhnung Weltfrieden. Von Eva-Maria Lill

Und lieferte dabei nicht mehr und nicht weniger als das perfekte Popkonzert.

Stadionauftritte haben im schlechtesten Fall den Flair von Halbzeitpausenkrach. Im besten den von Gänsehautgemeinschaft. Coldplay-Sänger Chris Martin gibt am Freitagabend in der Commerzbank-Arena Frankfurt sofort die Richtung vor. „Wir werden jetzt das grandioseste Konzert unserer Karriere spielen“, sagt er, nachdem er und seine Kollegen Jonny Buckland (Gitarre), Will Champion (Drums) und Guy Berryman (Bass) beim Titelsong „A Head Full Of Dreams“ bereits ein komplettes Feuerwerkssortiment in die Nacht gepufft haben.

Nun, dieser Plan des smarten Briten geht dank altbekannter Stadion-Blech-Akustik zwar nicht auf – aber das, was Coldplay zaubern, ist an Dramaturgie, Inszenierung und Emotion schwer zu überbieten.

Die vier Jungs stehen immerhin seit 1996 gemeinsam auf der Bühne und wissen, was sie tun. Da sitzt jedes Detail: Entsprechend der hippie-mäßigen Aufmachung von Album und Tour trägt Frontmann Martin Batik Lederbändchen, zieren Aufkleber jede Gitarre und schlängeln sich Hawaii-Girlanden um alle Instrumente. Coldplay sind keine Rebellen. Sondern die Esoteriker unter den Mega-Bands. Sie können von der schmerzvollsten Beziehung singen und klingen trotzdem nach Klangbrise oder Gute-Laune-Disko. Das liegt unter anderem daran, dass trotz aller Erfahrung wundersamerweise nicht der Hauch von Routine aufkommt. Coldplay haben auf der Bühne schlichtweg einen Heidenspaß.

Chris Martin plaudert, springt, spurtet über einen Steg ins Publikum, hin, zurück, gibt den Flummi, Kreisel, dreht sich schwindelig. Tanzt mit der Deutschlandflagge, die lässig aus seiner Hosentasche hängt. Zückt die Regenbogenfahne und hält eine flammende Rede auf die „Ehe für alle“. Geht ganz nahe ran an die Fans, spielt schließlich auf einer kleinen Plattform mitten unter Menschen das obligatorische Akustikset. Fragt nach Liedwünschen, säuselt „Green Eyes“ und den Oasis-Song „Don’t Look Back In Anger“, den er bereits vor einigen Wochen für das Gedenkkonzert in Manchester herzzerreißend interpretieren durfte. Und trällert ein wohl spontan gedichtetes Liedchen darauf, dass er seine Abende gern in der Mainmetropole verbringt.

Zweieinhalb Stunden lang verwandelt sich die Arena dank dieser grundpositiven Ausstrahlung in einen Kessel aus kollektiver Glückseligkeit. Und 45 000 Fans baden mit in dieser Blase. Dazu trägt auch der Geniestreich bei, jeden Besucher mit einem Armband auszustatten, das je nach Titel in passenden Farben blinkt. Bei Hüpfhymnen wie „Charlie Brown“ wabert so eine bunt zuckende Glühwürmchenwelle durch das Stadion, während beim wehmütigen „Fix You“ Abertausende ihre goldenen Handgelenke in den Himmel recken. Die Band spielt ganz alte („Yellow“) und ganz neue Songs („Something Just Like This“) und haucht selbst viel zu oft gehörten Klassikern neues Leben ein (wunderbar sowohl „Clocks“ als auch „The Scientist“, gigantisch: „Viva La Vida“). Mal ganz still nur am Klavier („Everglow“), dann mit Feuerfontäne, Konfettikanone, Pyrotechnik, Lichterhagel, mit allem, was der Konzerttrickkasten eben hergibt. Manche mögen das Kitsch nennen. Aber: Coldplay liefert ein Blockbuster-Konzert. Und selbst Puristen müssen anerkennen: Das war eine sehenswerte Show. Und zwar eine ganz, ganz große.

