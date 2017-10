Tierhasser legen erneut Giftköder im Stadtwald aus

Frankfurt - Unbekannte Tierhasser haben im Stadtwald wieder Giftköder ausgelegt. Die Stadt Frankfurt ruft deshalb vor allem Hundehalter zur Vorsicht auf.

Am vergangenen Freitag war ein Hund schwer erkrankt, nachdem er mit einem präparierten Köder in Kontakt gekommen war. Ein Tierarzt behandelte ihn noch rechtzeitig. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass im Stadtwald noch weitere Köder ausgelegt wurden.

Die Abteilung Stadtforst des Grünflächenamtes warnt ausdrücklich vor der Gefahr für Hunde und ruft Halter dazu auf, ihre Vierbeiner im Wald an der Leine zu führen und stets zu beobachten. Sobald Verdacht besteht, dass der Hund einen Giftköder gefressen haben könnte - etwa bei auffälligem Speichelfluss - sollte unbedingt ein Tierarzt aufgesucht werden. Das Grünflächenamt bittet darum, verdächtige Gegenstände und Personen der Polizei unter 069/75510-800 zu melden.

Immer wieder bringen Tierhasser mit präparierten Ködern vor allem Hunde in der Region in Gefahr. In Schaafheim warfen Unbekannte erst kürzlich vergiftete Wurststücke auf ein Privatgrundstück, die Gemeinde Zellhausen warnte vor Ködern am Königsee und ein Hund verendete im Dezember qualvoll, nachdem er im Frankfurter Stadtwald ein präpariertes Leckerli gefressen hatte. (skk)

Quelle: op-online.de