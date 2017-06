Tödlicher Unfall auf Baustelle

Frankfurt - Auf einer Baustelle in Frankfurt ist bei Montagearbeiten ein Mann gestern tödlich verunglückt.

Der 30-jährige Mann ist laut Polizei gegen 7.30 Uhr am Montag dabei, an einer Betonschalung Montagearbeiten vorzunehmen. Der Kranführer hebt diese allerdings an, ohne zu wissen, dass sie mit der Krankette verbunden ist. Das Traggerüst kippt und fällt über dem 30-Jährigen zusammen - er stirbt noch an der Unfallstelle. Wie die Polizei berichtet, wird gegen den 38-jährigen Kranführer ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Die Ermittlungen in dem Fall dauern ebenfalls an. (jo)

