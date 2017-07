Tödlicher Unfall: Autofahrer übersieht Motorrad

Gießen/Friedberg - Bei einem Unfall in der Wetterau ist ein 53 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei wendete ein Autofahrer am Freitagabend verbotenerweise an der gesperrten Zufahrt zur Autobahn 5 bei Friedberg seinen Wagen und übersah dabei den Kradfahrer. Der 61 Jahre alte Autofahrer wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Der Motorradfahrer, der von Friedrichsdorf (Hochtaunus) auf der Bundesstraße 455 unterwegs war, erlitt tödliche Verletzungen. Ein Gutachter soll die genaue Unfallursache untersuchen. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden an beiden Fahrzeugen mit insgesamt 7500 Euro. (dpa)

