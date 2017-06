Tödlicher Unfall: Transporter kracht in Auto

Weiterstadt - Ein 62-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Autobahn 5 nahe Weiterstadt ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, krachte am Freitagabend ein Transporter zwischen den Anschlussstellen Weiterstadt und Langen/Mörfelden von hinten in den Kleinwagen des Mannes. Der Fahrer des Sprinters erkannte das Auto wohl zu spät und konnte nicht mehr ausweichen. Durch den Aufprall wurde der 62-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Sein Begleiter und der 22 Jahre alte Fahrer des Transporters kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme durch die Einsatzkräfte waren zwei Spuren der A5 gesperrt. (jo)

