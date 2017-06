Verzögerungen im Berufsverkehr: Lkw brennt auf der A3

Raunheim - Auf der A3 gerät ein mit 25 Tonnen Obst beladener Lkw in Brand und sorgt so für starke Behinderungen im Berufsverkehr.

Ein mit 25 Tonnen Obst beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 3 bei Raunheim von der Fahrbahn abgekommen und in Brand geraten. Durch den Unfall war heute morgen zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Raunheim nur eine Spur in Richtung Frankfurt frei, wie ein Polizeisprecher sagte. Im Berufsverkehr seien starke Behinderungen zu erwarten. Warum der 46 Jahre alte Fahrer mit seinem Laster von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Er erlitt eine Rauchvergiftung und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)

