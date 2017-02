Ein Toter und vier Verletzte bei Brand in Obdachlosenunterkunft

Frankfurt - Bei einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Frankfurt ist am Sonntag ein Mann ums Leben gekommen. Vier weitere Männer wurden verletzt, zwei von ihnen kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Wie es zu dem Feuer in der christlichen Einrichtung kam, war zunächst unklar. Feuerwehrleute hatte die Leiche des 60-Jährigen während des Einsatzes entdeckt. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten die Hausbewohner zurück in ihre Wohnungen. "Diese sind durch den Brand nicht beschädigt worden und entsprechend noch bewohnbar", teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr Frankfurt teilte über den Kurznachrichtendienst "Twitter" mit, es handele sich um ein Haus für kranke Obdachlose. Wie der 60-Jährige zu Tode kam und welchen Schaden das Feuer anrichtete, war am Sonntag unklar. (dpa)

