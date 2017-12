Wasserhäuschen-Quartett in neuer Auflage

Frankfurt - Mit einem klassischen Kartenspiel gegen die Übermacht an Computerspielen anzutreten, wo alle Welt nur noch an Smartphones und Tablets daddelt, scheint so vermessen wie verwegen. Von Detlef Kinsler

+ Hubert Gloss mit dem Wasserhäuschen-Quartett. © Kinsler, Detlef Kein Wunder also, dass sich Lokaljournalist und Fotograf Hubert Gloss sowie seine Mitstreiter Boris Blom (Grafik) und Oliver Kirst – ein Sozialarbeiter, der einst seine Diplomarbeit über die „Gesellschaftliche Funktion von Wasserhäuschen“ geschrieben hat – vor drei Jahren von Lästermäulern den Kommentar gefallen lassen mussten: „Das braucht doch kein Mensch.“ Aber wie so oft lagen die Kritiker falsch. Das vom Trio produzierte Frankfurter Wasserhäuschen-Quartett, das die Trinkhallen der Mainmetropole porträtiert, bekam in kürzester Zeit so viel mediale Aufmerksamkeit, dass sich die liebevoll gestalteten Kärtchen zum Bestseller entwickelten und das Thema Wasserhäuschen als soziales Phänomen bald wieder in aller Munde war – als „Treffpunkte ohne Standesdünkel“ und „Jedermann-Bars“.

Waren beim Auto-Quartett Hubraum, PS-Leistung und Höchstgeschwindigkeit gefragte Trümpfe, listet das Wasserhäuschen-Quartett so wunderbare Kategorien wie Thekenlänge, Öffnungszeiten, Fruchtgummivariationen, Biersorten und Eintracht-Fieberkurve auf. Manchmal zahlt sich eben auch bedingungslose Regionalität aus. Nach mehreren Neuauflagen des „kleinsten analogen Büdchenführers“, so Hubert Gloss, ist die zweite Auflage, das „Wasserhäuschen-Quartett Vol. II“, mit 32 neuen Adressen zum stabilen Preis von 7,90 Euro im Handel. Erhältlich ist es in Läden wie dem Hessen-Shop und dem Kaufhaus Hessen.

„Mit dabei sind diesmal Eintracht-Frankfurt-Hot-Spots wie die Trinkhalle an der Rennbahn oder am Oberforsthaus, versteckte Häuschen wie am Wendelsweg oder an der Mainkurstraße und echte Klassiker wie das an der Galluswarte“, verrät Gloss über „seine Momentaufnahme eines sich fortlaufend entwickelnden Wasserhäuschen-Stadtbilds“.

Tausendsassa Gloss betätigt sich übrigens auch als Führer einer dreistündigen „Wasserhäuschen-Genusstour“. Sechs Termine für 2018 stehen bereits fest: 21. Januar, 11. Februar, 4. März, 22. April, 13. Mai und 10. Juni. Informationen zu den Führungen gibt es auf der Webseite www.frankfurter-stadtevents.de. Apropos neues Jahr: Die umtriebigen Lokalpatrioten Gloss und Borm haben auch einen „Bembel & Handkäs Kalender 2018“ im Angebot.

