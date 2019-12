Raubüberfall auf Tankstelle in Treysa - zwei maskierte Täter verletzen 17-Jährigen

Wurde ausgeraubt: Zwei maskierte Täter haben am Freitagabend diese Tankstelle in Treysa überfallen und dabei den 17-jährigen Angestellten verletzt.

Zwei maskierte Täter haben am Freitagabend eine Tankstelle in Treysa überfallen - zuvor verletzten sie den 17-jährigen Angestellten vor dem Gebäude.

Einen Raubüberfall in Schwalmstadt-Treysa meldet die Polizei. Er ereignete sich am Freitag gegen 21.10 Uhr. Der 17-jährige Angestellte der Tankstelle in der Ascheröder Straße am Stadtrand wurde demnach von einem der beiden Täter außerhalb der Tankstelle in die Magengrube und auf den Kopf geschlagen.

Anschließend betrat der andere Täter die Tankstelle und raubte Bargeld in noch unbekannter Höhe aus der Kasse. Danach verließen beide Täter zu Fuß das Tankstellengelände in Richtung Innenstadt.

Eine der beiden Täter war vermutlich bewaffnet - so werden sie beschrieben:

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Zwei männliche Personen. Einer trug einen weißen Overall, eine schwarze Sturmhaube und eine weiße Maske. Der andere Täter trug eine weiße Kapuze und eine schwarze Maske. Nach Angaben des Angestellten der Tankstelle führte einer der beiden Täter entweder eine Schusswaffe oder einen "schusswaffenähnlichen" Handschuh bei der Tatausführung mit sich.

Durch die Schläge in den Magen und auf den Kopf wurde der Angestellte leicht verletzt. Zum Tatzeitpunkt befand sich noch eine Reinigungskraft in der Tankstelle, die aber keinen Kontakt zu den Tätern hatte.

Fahndung der Polizei bisher noch ohne Erfolg - Hinweise erbeten

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher noch nicht zur Festnahme der beiden Täter. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen in der Nähe des Tatortes gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Homberg unter der Telefonnummer 05681/7740 oder mit der Polizeistation in Schwalmstadt unter der Telefonnummer 06691/9430 in Verbindung zu setzen.

Überfall auf Lebensmittelmarkt in Gudensberg

Erst am Mittwochabend (11.12.2019) wurde ein Lebensmittelmarkt in Gudensberg überfallen*. Zwei bewaffnete hatten eine Angestellte des Marktes bedroht und konnten mit mehreren hundert Euro Beute flüchten.

*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.