Trickdiebe bestehlen Schwerbehinderten

Frankfurt - Ein Trickdieb hat die Hilflosigkeit eines 59-Jährigen dreist ausgenutzt und den schwerbehinderten Mann bestohlen.

Ein Trickdieb hat gestern Mittag gegen 14 Uhr in Frankfurt einen 59-jährigen Schwerbehinderten bestohlen. Wie die Polizei heute mitteilte, täuschte ein Unbekannter vor, dem Opfer beim Treppensteigen behilflich zu sein. In einem günstigen Moment griff der Dieb nach der Geldbörse des 59-Jährigen, der diese in der Hosentasche hatte. Anschließend flüchtete der Dieb in Richtung Leipziger Straße. Neben mehreren hundert Euro befanden sich auch Ausweis- und Kreditkarten in der Geldbörse. Der Schwerbehinderte beschrieb den Täter als etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und von schlanker Statur. Der Mann habe eine gepflegtes Erscheinungsbild gehabt. Er trug einen Dreitagebart, ein helles Oberteil sowie eine helle Hose und auffällig große weiße Turnschuhe. (dani)

Die gängigsten Tricks der Diebe Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa