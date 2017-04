Trio überfällt Tattoo-Studio

Bad Soden - Unbekannte überfallen am Montag ein Tattoo-Studio am Rathausplatz in Bad Soden. Die Polizei sucht jetzt nach den Tätern.

Es ist etwa 16.30 Uhr als drei Männer das Tattoo-Studio betreten und auf den Geschäftsinhaber einschlagen. Wie die Polizei berichtet, fordert das Trio Geld. Der Überfallene händigt den Männern die Tageseinnahmen aus - danach verlassen sie den Laden. Nach ersten Erkenntnissen flüchten die athletischen Straftäter mit einem grauen VW-Polo mit Friedberger Kennzeichen. Die Kripo Gelnhausen ermittelt in dem Fall. Zeugen, die etwas gesehen haben, sollen sich unter der 06051/827-0 melden. (jo)

