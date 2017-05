Trunkenheitsfahrt führt 80 Meter über die Gleise

Villmar - Ein betrunkener Autofahrer ist an der Lahn von der Straße auf die Schiene geraten.

Der 25-jährige Mann kam am Samstag von der Straße ab, durchbrach einen Metallzaun und landete auf den Gleisen nahe des Bahnhofs Villmar-Aumenau (Landkreis Limburg-Weilburg). Damit nicht genug, denn nach Polizeiangaben fuhr er auch noch auf der Gleisanlage in Richtung Weilburg weiter. Bei seiner Tour über 80 Meter beschädigte er technische Anlagen und das Gleisbett. Schließlich kam der Wagen in der Gleisanlage zum Stehen, der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelte bei dem Mann einen Alkoholwert von mindestens 1,61 Promille und nahm ihm den Führerschein ab. Den Schaden der Trunkenheitsfahrt bezifferte die Polizei auf etwa 20.000 Euro. (dpa)

