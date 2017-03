Türken in Hessen haben ab heute die Wahl

Frankfurt - Wahlberechtigte Türken können von heute an in Frankfurt über die Verfassungsreform in ihrem Heimatland abstimmen. Das türkische Generalkonsulat in der Mainmetropole ist das einzige Wahllokal in Hessen.

"Wir erwarten in den nächsten beiden Wochen etwa 60.000 Wähler", teilte eine Mitarbeiterin mit. Für die Stimmabgabe über die umstrittene Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei ist das Konsulat bis 9. April täglich von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Mitbringen müssen die Wahlberechtigten einen türkischen Pass oder einen Personalausweis mit Lichtbild. Außerdem müssen sie sich registriert haben. Die Frankfurter Polizei will vor dem Konsulat für einen reibungslosen Ablauf der Wahl sorgen.

"Je nach Lage können wir die Straße vor dem Konsulat auch absperren", erklärte ein Sprecher. Dies könnte etwa bei einem zu hohen Verkehrsaufkommen der Fall sein. Bei ernsteren Zwischenfällen müssten die Beamten aber erstmal draußen bleiben: Da das Konsulat als exterritorialer Bereich gilt, ist ein eigener Sicherheitsdienst des Konsulats zuständig, wie der Polizeisprecher erklärte. "Wenn sie uns bitten, können wir sie natürlich unterstützen." Man stehe in gutem und ständigem Kontakt zum Konsulat. (dpa)

