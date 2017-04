U-Bahnen fallen an Ostern aus

Frankfurt - Während der Osterfeiertage kommt es im Frankfurter U-Bahn-Verkehr zu zahlreichen Einschränkungen. Betroffen davon ist zwischen Karfreitag und Ostermontag die Strecke zwischen Miquel-Adickesallee und Südbahnhof mit den Linien U1, U2, U3 und U8.

Grund für den U-Bahn-Stillstand sind in Ferienzeiten übliche Gleisschleifarbeiten, um Oberflächenfehler auf den Gleisen zu beseitigen, wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) und die Nahverkehrsgesellschaft traffiQ mitteilen. Demnach verkehren die U1 und U2 nicht zwischen Miquel-Adickesallee und Südbahnhof. Zwischen Heddernheim und Südbahnhof entfällt die Linie U3. Aus der Richtung Oberursel kommende Fahrgäste steigen in Heddernheim in die U1 oder U2 um. Auch die U8 fährt nicht.

Passagiere, die vom Riedberg kommen, nutzen die U9, die während der Osterfeiertage häufiger zum Einsatz kommt, und steigen an der Heddernheimer Landstraße in die U1. Ersatzweise fahren zwischen „Miquel-Adickesallee“ und „Südbahnhof“ Busse im Fünf-Minuten-Takt. Diese halten an Haltestellen in der Nähe der U-Bahn-Stationen, ausgenommen an der Station „Hauptwache“. Nähere Infos gibt es beim RMV-Servicetelefon unter 069/24248024 oder im Netz. (soh)

