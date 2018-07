U-Bahnstation Römer: Sanierung verzögert sich  

Brandschutz kostet mehr Zeit und Geld

Frankfurt - Das Ziel, vor dem diesjährigen Mainfest am 4. August fertig zu werden, ist erreicht – eine leichte Verzögerung dennoch unvermeidbar. Die stark frequentierte U-Bahnstation „Römer“ wird nicht wie ursprünglich vorgesehen am 22. Juli wiedereröffnet, sondern erst am 1. August.