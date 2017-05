Überfall: Polizei sucht Tatverdächtigen mit Schnittwunde

Frankfurt - In der Nacht zu Montag versuchen zwei Männer in der Straße Alt Schwanheim, einen 50-Jährigen auszurauben, indem sie ihn mit einem Messer bedrohen und Wertsachen fordern. Es bleibt beim Versuch, die Tatverdächtigen können entkommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem Kneipenbesuch gegen 2.15 Uhr am frühen Montagmorgen will sich der 50-jährige Mann gerade ein Taxi rufen, als zwei Männer auf ihn zukommen. Einer der beiden zieht ein Messer und fordert Handy und Bargeld des Mannes. Der lässt sich davon aber nicht einschüchtern, wie die Polizei mitteilt. Stattdessen schreit er die Räuber an, die daraufhin von ihrem Vorhaben ablassen und weggehen.

Als der 50-Jährige den Männern folgt und sie schließlich einholt, zieht einer der Tatverdächtigen erneut ein Messer und sticht in Richtung des Mannes. Dieser kann den Angriff aber abwehren - mit der Folge, dass sich der Angreifer selbst mit dem Messer am Hals verletzt. Daraufhin flüchten die beiden Männer in Richtung eines nahegelegenen Waldstücks.

Laut Polizei werden die beiden Tatverdächtigen folgendermaßen beschrieben: Einer der Männer soll zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß und etwa 20 Jahre alt sein. Er ist von schlanker Statur, hat sehr kurze Haare, war dunkel gekleidet und trug weiße Sportschuhe der Marke "Nike". Außerdem müsste er eine frische Schnittverletzung am Hals aufweisen. Sein Komplize soll deutlich kleiner, aber ebenfalls etwa 20 Jahre alt sein.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu Tatverdächtigen und/oder -hergang machen können. Möglicherweise hat sich der Mann mit der Halsverletzung bei einem Arzt oder in einem Krankenhaus in Behandlung begeben. Hinweise nimmt die Polizei unter 069/755-53111 entgegen. (nl)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa