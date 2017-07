Überfall: Trio attackiert Taxifahrer mit Messer

Frankfurt - Drei Männer bestellen sich in Bockenheim ein Taxi und lassen sich in die Stichelstraße fahren. Dort zücken zwei der Fahrgäste ein Messer und bedrohen den Taxifahrer.

Drei Männer haben am frühen Sonntagmorgen einen Taxifahrer überfallen. Nach Angaben der Polizei ließ sich das Trio von der Voltastraße in die Stichelstraße fahren. Am Zielort angekommen, zückte der Beifahrer ein Messer und verletzte den Taxifahrer am Bein, während gleichzeitig ein weiterer Fahrgast den Mann von hinten mit einem Messer bedrohte. Die drei Räuber entwendeten 300 Euro und das Handy des Taxifahrers, mit der Beute flüchteten sie in Richtung Brentanopark.

Die Polizei bittet nun unter der Nummer 069/755-53111 um Hinweise auf die drei Räuber, die der Taxifahrer folgendermaßen beschrieb: Ein Täter ist etwa 1,80 Meter groß und schlank, 25 bis 30 Jahre alt, er hat kurze dunkle Haare und einen kurzen Bart, er trug ein dunkelblaues Hemd, Jeans, schwarze Turnschuhe und war mit einem Messer bewaffnet.

Geldtransporter-Überfälle: Spur zu RAF-Terroristen Zur Fotostrecke

Ein Komplize ist 1,80 Meter groß und schlank, 25 bis 35 Jahre alt, er hat kurze dunkle Haare und einen kurzen Bart, bekleidet war er mit einem dunkelblauen Hemd, Jeans und schwarzen Turnschuhen, er war ebenfalls bewaffnet mit einem Messer. Der dritte Täter ist zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und von korpulenter Statur, er trug eine dunkelgrüne Kappe, blaues Hemd und blaue Turnschuhe. (nb)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa