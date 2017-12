Mann droht mit Pistole und raubt Böller

Mörfelden-Walldorf - Ein 21-Jähriger bedroht und beraubt in Walldorf zwei Männer und eine Frau. Seine Beute: mehrere Feuerwerkskörper.

Ein junger Mann hat in der vergangenen Nacht zwei Männer und eine Frau beraubt. Nach Angaben der Polizei bedrohte er gegen 0.15 Uhr in der Farmstraße das Trio mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Feuerwerkskörpern. Mit seiner Beute - bestehend aus einigen Böllern - flüchtete er Richtung Ludwigstraße. Die Polizei konnte den alkoholisierten 21-Jährigen kurze Zeit später festnehmen, er ist bereits wegen kleinerer Delikte bekannt. Die Beamten beschlagnahmten eine Gaspistole, die Nacht verbrachte der Räuber in einer Zelle. (nb)

Quelle: op-online.de