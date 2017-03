Von Uhrenräubern fehlt weiterhin jede Spur 

Frankfurt - Nach dem Überfall auf ein Uhrengeschäft in der Frankfurter Innenstadt fehlt von den beiden Tätern noch jede Spur.

Auch das gestohlene Fahrzeug, mit dem die Männer am Dienstagmorgen in die Schaufensterscheibe in der Goethestraße gerast waren, wurde bislang nicht gefunden, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Die Vermummten hatten innerhalb von nur etwa zwei Minuten Uhren im Wert von mehreren hunderttausend Euro gestohlen. Ob ein Zusammenhang mit einem ähnlichen Einbruch in derselben Einkaufsstraße Ende Oktober besteht, werde geprüft. Auch damals waren Täter mit einem gestohlenen Auto in ein Uhrengeschäft gerast. Das Fahrzeug hatten sie jedoch vor dem Geschäft stehen lassen und waren mit einem zweiten Wagen getürmt. Auch die Einbrecher in diesem Fall wurden bislang nicht gefasst. (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa