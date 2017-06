Während der Sommerferien wird auf Hessens Straßen und Schienen fleißig gewerkelt

Frankfurt - Harte Maloche, wenn viele im Urlaub sind: In Hessen werden die niedrigen Pendlerzahlen in den Ferien für umfassende Bauarbeiten genutzt. Von Eva Krafczyk

Die Sommermonate mit ihrem geringeren Verkehrsaufkommen und niedrigeren Pendlerzahlen werden in Hessen für Bauarbeiten an Straße und Schiene genutzt. Womit müssen die Daheimgebliebenen rechnen?

Droht den Nicht-Urlaubern in den nächsten Wochen Dauerstau?

Martin Heiserholt von Hessen Mobil rechnet zumindest für den Verkehr auf den Fernstraßen mit einer relativ entspannten Situation: Die Verkehrsdaten für den Zeitraum der Sommerferien in den vergangenen Jahren zeigten, dass der tägliche Pendlerverkehr im Rhein-Main-Gebiet aufgrund der Urlaubszeit in der Stoßzeit um bis zu zehn Prozent abnimmt, sagte er. Damit verringert sich während der Ferienzeit die Stauwahrscheinlichkeit im Berufsverkehr.

Eine Ausnahme sei allerdings der morgige Freitag als Hauptreisetag der Ferienzeit. Wer unbedingt zum ersten Ferienwochenende in den Urlaub aufbrechen wolle oder müsse, solle versuchen, vor der Mittagszeit das Rhein-Main-Ballungszentrum zu passieren, rät Heiserholt. Um den Verkehrsablauf so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, verzichtet Hessen Mobil am Hauptreisewochenende von morgen Mittag bis zum 2. Juli abends auf Tagesbaustellen auf den Hauptreiserouten. Zudem bleibe an Dauerbaustellen die Zahl der bestehenden Fahrstreifen aufrechterhalten.

Wie sieht es in Großstädten wie Frankfurt aus?

„Bei uns gibt es keine Sommerpause – wir arbeiten durch“, versichert Michaela Kraft, Leiterin des Amts für Straßenbau in Frankfurt. Verkehrsdezernent Klaus Oesterling kündigte für die Sommerferien 52 Baustellen im Stadtgebiet an – davon sollen 14 bis zum September abgeschlossen sein.

Doch obwohl Kinder und Jugendliche nicht zur Schule müssen und auch sonst weniger Menschen als sonst unterwegs sind: Fahrbahnsanierungen auf Zubringerstraßen in die Innenstadt könnten doch für das eine oder andere Nadelöhr sorgen. Das gilt vor allem dort, wo Straßenbahnen, Autofahrer und Radfahrer ohnehin um begrenzte Straßenbreiten konkurrieren. In Frankfurt dürften besonders Abschnitte der Mainzer Landstraße, der Offenbacher Landstraße und der Eschenheimer Landstraße betroffen sein.

Was gibt es beim Schienenverkehr zu beachten?

Im regionalen Bahnnetz wird die Sommerzeit nach Angaben der Deutschen Bahn für flächendeckende „massive Baumaßnahmen“ genutzt. Vor allem in den Nachtstunden wird verstärkt gebaut, wie Bahnsprecher Thomas Bischoff mitteilt. Die größten Beeinträchtigungen für den laufenden Bahnverkehr dürfte es durch die Sanierung der Gleise am Streckenabschnitt zwischen Hochheim und Flörsheim geben. Um auch den kompletten Bahndamm zu sanieren, wird die S 1 in den sechs Ferienwochen dort nicht verkehren, der Verkehr wird über Ersatzbusse organisiert. Dadurch verlängern sich die Fahrzeiten.

Im vergangenen Sommer war der Frankfurter S-Bahn-Tunnel wochenlang gesperrt – droht das auch 2017?

Nein, diesmal ist vor allem die U-Bahn betroffen, etwa die oberirdisch verlaufende „A-Strecke“ zwischen Dornbusch und Heddernheim. Auf einer der meistgenutzten Strecken der Region verkehren vier U-Bahn-Linien und mehr als 400 Züge pro Tag und Richtung. Im Juli ist die Strecke an zwei Stellen unterbrochen. Stattdessen werden Busse eingesetzt. (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa